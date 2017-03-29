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10:15 (мск), источник: ИА REGNUM

Челябинским медикам обещают дополнительные подъёмные

В села Южного Урала специалистов поманят программой «Земский фельдшер». Размер подъёмных составил 500 тыс. рублей.

В Челябинской области начинает работу программа «Земский фельдшер». Специалисты, согласившиеся переехать в сельскую местность, получат подъемные в сумме 500 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Порядок выплат по программе будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства Челябинской области. Законодательная база программы определена в принятом законе «О единовременной компенсационной выплате медицинским работникам», который вступил в силу с 1 января 2017 года. Фельдшеры, согласившиеся переехать и работать на село или в рабочие поселки, получат подъемные в сумме 500 тыс. рублей. Одно из условий получения денежной суммы — согласие отработать на новом месте работы не менее 5 лет.

Напомним, в России в 2012 году была запущена программа «Земский доктор». Челябинская область также подключилась к программе, суть которой — привлечение специалистов с высшим медицинским образование в глубинку. По программе «Земской доктор» с начала старта программы в челябинские села и поселки переехали свыше 400 специалистов.

Однако, как выяснилось позже, не все доктора получили подъемные. Многим пришлось подавать в суд и взыскивать причитающиеся выплаты. Кроме этого, обозначилась тенденция, по которой специалисты решаются на переезд в малые населенные пункты, но корнями остаются в городе. Полученные средства в размере одного миллиона рублей, некоторые врачи потратили на приобретение автомобилей, но фактически остались жить в мегаполисе, выезжая в село как на вахту.

В 2014 году и вовсе возникла угроза срыва программы «Земский доктор» в Челябинской области. В тот год при квоте в 130 специалистов, на переезд в глубинку согласились лишь 23 специалиста. Причины отказа молодые врачи и выпускники медакадемии объясняли отсутствием перспективы дальнейшего повышения квалификации врача, убогостью сельской инфраструктуры по сравнению с городской и невыплатой положенной суммы при переезде без обращений в суд.

Отметим, в некоторых регионах помимо денежной выплаты предоставляется жилье. Так, в Башкирии молодые специалисты получили отдельные квадратные метры. Программой в соседнем регионе воспользовалось свыше тысячи молодых врачей.

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