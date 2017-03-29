На Среднем Урале чиновников через суд заставляют отремонтировать мост через Исеть
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Как сообщили Накануне.RU в
«В соответствии с действующим законодательством обязанность по проведению работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности лежит на администрации
Как уточнили в прокуратуре, учитывая, что мост является важным социальным объектом, по которому осуществляется интенсивное движение, надзорное ведомство обратилась в суд с иском с требованием обязать администрацию и Управление городским хозяйством отремонтировать объект в срок до 31 декабря 2018 года.
Результаты рассмотрения в суде искового заявления находятся на контроле прокуратуры.