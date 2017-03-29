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10:27 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале чиновников через суд заставляют отремонтировать мост через Исеть

В Каменске-Уральском прокуратура обратилась в суд с иском о проведении капитального ремонта моста через Исеть, соединяющего два района города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, необходимость капремонта моста была зафиксирована по результатам технического обследования конструкций в рамках проверки, проведенной в прошлом году.

«В соответствии с действующим законодательством обязанность по проведению работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности лежит на администрации Каменска-Уральского. В настоящее время мост передан в ведение управления городского хозяйства», — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, учитывая, что мост является важным социальным объектом, по которому осуществляется интенсивное движение, надзорное ведомство обратилась в суд с иском с требованием обязать администрацию и Управление городским хозяйством отремонтировать объект в срок до 31 декабря 2018 года.

Результаты рассмотрения в суде искового заявления находятся на контроле прокуратуры.

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