Лимит поездок по льготному проездному увеличится до 120

По словам депутатов, увеличение лимита, безусловно, потребует дополнительного финансирования из городского бюджета в размере 55,7 млн руб. Деньги необходимо выделить до конца этого года.

Администрация Перми уже предоставила в гордуму уточнённое финансово-экономическое обоснование проекта решения. С учётом заключения КСП Перми, управления экспертизы и аналитики Пермской гордумы проект изменений был принят.

Арсен Болквадзе, депутат Пермской гордумы:

— Сегодня мы отменили критерий, ограничивающий иногородних студентов в приобретении льготного проездного. При обсуждении проездных депутаты говорили о необходимости продолжения работы над документом. Например, как использовать поездки, которые не были потрачены за отчётный период, в следующем месяце.

Напомним, что наравне с этими изменениями депутат гордумы Геннадий Сторожев внёс на рассмотрение думы альтернативный проект по возврату к безлимитному проездному в общественном транспорте Перми.

Документ уже обсуждался на комитетах по экономическому и социальному развитию и получил четыре отрицательных заключения КСП, управления экспертизы и аналитики, администрации и прокуратуры Перми, так как в нём не были указаны источники дополнительного расходного обязательства. В итоге законопроект был отклонён.