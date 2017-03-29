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10:32 (мск), источник: NewsKo

Лимит поездок по льготному проездному увеличится до 120

28 марта депутаты Пермской гордумы приняли решение об увеличении числа поездок по льготному проездному до 120. При этом месячный лимит можно будет пополнять и на 30, и 60 поездок.

Источник: РИА "Новости"

По словам депутатов, увеличение лимита, безусловно, потребует дополнительного финансирования из городского бюджета в размере 55,7 млн руб. Деньги необходимо выделить до конца этого года.

Администрация Перми уже предоставила в гордуму уточнённое финансово-экономическое обоснование проекта решения. С учётом заключения КСП Перми, управления экспертизы и аналитики Пермской гордумы проект изменений был принят.

Арсен Болквадзе, депутат Пермской гордумы:

— Сегодня мы отменили критерий, ограничивающий иногородних студентов в приобретении льготного проездного. При обсуждении проездных депутаты говорили о необходимости продолжения работы над документом. Например, как использовать поездки, которые не были потрачены за отчётный период, в следующем месяце.

Напомним, что наравне с этими изменениями депутат гордумы Геннадий Сторожев внёс на рассмотрение думы альтернативный проект по возврату к безлимитному проездному в общественном транспорте Перми.

Документ уже обсуждался на комитетах по экономическому и социальному развитию и получил четыре отрицательных заключения КСП, управления экспертизы и аналитики, администрации и прокуратуры Перми, так как в нём не были указаны источники дополнительного расходного обязательства. В итоге законопроект был отклонён.

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