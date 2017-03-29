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10:33 (мск), источник: Om1.ru

Ремонт дорог в Омской области начнется с 1 июня

Вопрос дорожных работ рассмотрели накануне, 28 марта, на Совете глав муниципальных образований под руководством главы региона Виктора Назарова.

Источник: Om1.ru

Так, в этом году в Омской области намерены отремонтировать порядка 100 км дорог. В частности, в рамках программы «Развитие транспортной системы Омской области» за счет областного дорожного фонда планируется исправить профиль существующих дорог и уложить новое асфальтобетонное покрытие, передает пресс-служба регионального Минстроя.

На восстановление трасс в Омске и 12-ти муниципальных образованиях будет направлено 705 млн рублей: 450 млн, предназначенные для ремонта первых 14 городских улиц, и 255 млн на дороги в районах. Как уточнили в ведомстве, все подрядчики должны быть определены до конца мая, приступить к работам — с 1 июня.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Результат, который был достигнут в прошлом году, заметен всем. Наша задача — не снижать планку, а продолжить эту работу. Нужно приложить максимум усилий, чтобы привести в порядок все улицы — в Омске и опорную сеть — в области.

Присутствовавшим на совете главам районов губернатор отдельно задал вопрос о том, все ли они знают объемы работ на своей территории, поскольку каждый несет личную ответственность за качество и сроки выполнения дорожного ремонта.

 — Это вопрос персональной ответственности глав, которые должны обеспечить полное освоение выделенных средств и использование их строго по назначению. Вы должны отслеживать качество и сроки проведения ремонтных работ, — подчеркнул Губернатор.

Так, на 2017 год объем дорожного фонда Омской области превышает 7 млрд рублей (в 2016-м он был равен 7,7 млрд). Из этой суммы более 2 млрд рублей будет направлено в виде субсидий муниципалитетам, более 1,7 млрд рублей — на содержание региональной дорожной сети, более 1,2 млрд рублей — на строительство и реконструкцию дорог, около 1,5 млрд рублей — на текущий и капитальный ремонт трасс.

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