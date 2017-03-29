Ремонт дорог в Омской области начнется с 1 июня
Вопрос дорожных работ рассмотрели накануне, 28 марта, на Совете глав муниципальных образований под руководством главы региона Виктора Назарова.
Вопрос дорожных работ рассмотрели накануне, 28 марта, на Совете глав муниципальных образований под руководством главы региона Виктора Назарова.
Так, в этом году в Омской области намерены отремонтировать порядка 100 км дорог. В частности, в рамках программы «Развитие транспортной системы Омской области» за счет областного дорожного фонда планируется исправить профиль существующих дорог и уложить новое асфальтобетонное покрытие, передает
На восстановление трасс в Омске и 12-ти муниципальных образованиях будет направлено 705 млн рублей: 450 млн, предназначенные для ремонта первых 14 городских улиц, и 255 млн на дороги в районах. Как уточнили в ведомстве, все подрядчики должны быть определены до конца мая, приступить к работам — с 1 июня.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Результат, который был достигнут в прошлом году, заметен всем. Наша задача — не снижать планку, а продолжить эту работу. Нужно приложить максимум усилий, чтобы привести в порядок все улицы — в Омске и опорную сеть — в области.
Присутствовавшим на совете главам районов губернатор отдельно задал вопрос о том, все ли они знают объемы работ на своей территории, поскольку каждый несет личную ответственность за качество и сроки выполнения дорожного ремонта.
— Это вопрос персональной ответственности глав, которые должны обеспечить полное освоение выделенных средств и использование их строго по назначению. Вы должны отслеживать качество и сроки проведения ремонтных работ, — подчеркнул Губернатор.
Так, на 2017 год объем дорожного фонда Омской области превышает 7 млрд рублей (в 2016-м он был равен 7,7 млрд). Из этой суммы более 2 млрд рублей будет направлено в виде субсидий муниципалитетам, более 1,7 млрд рублей — на содержание региональной дорожной сети, более 1,2 млрд рублей — на строительство и реконструкцию дорог, около 1,5 млрд рублей — на текущий и капитальный ремонт трасс.