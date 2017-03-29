Вводится бесплатный проезд на автобусных маршрутах для пожилых людей

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе администрации, о таком намерении региональное управление по транспорту уведомил ряд компаний — перевозчиков. Нововведение коснется всех пассажиров старше 75 лет, а для подтверждения права на бесплатный проезд необходимо будет предъявить паспорт или его копию.
Мы приветствуем такое выражение социальной отвесности бизнеса и надеемся, что благое начинание будет поддержано компаниями, занимающимися перевозкой пассажиров во всех районах нашей области.
Александр ДрозденкоГубернатор Ленобласти
— Этот шаг приобретают особую значимость в преддверии празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия Ленинградской области, — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.
Право бесплатного проезда для указанной категории граждан будет предоставляться круглогодично.
Справка
С 1-го мая 2017-го года бесплатный проезд будет предоставляется пассажирам старше 75-ти лет на 28 межмуниципальных автобусных маршрутах Ленинградской области:
- № 75/83 «Кингисепп- станция Калище»;.
- № 69 «Кингисепп — поселок Бегуницы»;.
- № 69А «Кингисепп — поселок Зимитицы»;.
- № 71 «Кингисепп — поселок Беседа»;.
- № 76 «Кингисепп — поселок Загорье»;.
- № 104 «Кингисепп — город Сланцы»;.
- № 690 «Станция метро ʺПроспект Просвещенияʺ — поселок Лесное»;.
- № 674 «Станция метро ʺПарнасʺ — поселок Токсово»;.
- № 205 «Деревня Лехтуси — Санкт-Петербург, станция метро “Проспект Просвещения”»;.
- № 401 «Город Сосновый Бор — Санкт-Петербург, улица Червонного Казачества (через деревню Шепелево)»;.
- № 401А «Город Сосновый Бор — Санкт-Петербург, улица Червонного Казачества (через деревню Коваши)»;.
- № 402 «Город Сосновый Бор — Санкт-Петербург, станция метро “Парнас”»;.
- № 403 «Город Сосновый Бор, проспект Героев — Санкт-Петербург, Дунайский проспект».
- № 670 «Город Сосновый Бор, ж/д станция “Калище” — деревня Бегуницы»;.
- № 672 «Город Краснофлотск — Санкт-Петербург, Ломоносов»;.
- № 673 «Город Сосновый Бор — Санкт-Петербург, Ломоносов»;.
- № 677 «Город Сосновый Бор — поселок Котельский»;.
- № 677А «Город Сосновый Бор — поселок Котельский»;.
- № 681 «Село Копорье — Санкт-Петербург, Ломоносов»;.
- № 685 «Село Копорье — Санкт-Петербург, Ломоносов через деревню Муховицы»;.
- № 434 «41 км Выборгского шоссе — Санкт-Петербург, станция метро “Проспект Просвещения”»;.
- № 439 «41 км Выборгского шоссе — Санкт-Петербург, станция метро “Парнас”»;.
- № 444 «Сертолово-2 — Санкт-Петербург, станция метро “Проспект Просвещения”»;.
- № 447 «Деревня Агалатово — Санкт-Петербург, поселок Песочный»;.
- № 555А «Город Сертолово, улица Ларина — Санкт-Петербург, станция метро “Проспект Просвещения”»;.
- № 671 «Город Сертолово, улица Центральная — Санкт-Петербург, поселок Песочный, Рентгенорадиологический институт»;.
- № 673 «Город Сертолово, улица Центральная — Санкт-Петербург, станция метро “Озерки”»;.
- № 676 «Город Сертолово, микрорайон Черная Речка, центр — Санкт-Петербург, станцияметро “Проспект Просвещения”».