Вводится бесплатный проезд на автобусных маршрутах для пожилых людей

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе администрации, о таком намерении региональное управление по транспорту уведомил ряд компаний — перевозчиков. Нововведение коснется всех пассажиров старше 75 лет, а для подтверждения права на бесплатный проезд необходимо будет предъявить паспорт или его копию.