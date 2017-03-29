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13:09 (мск), источник: ivbg.ru

Вводится бесплатный проезд на автобусных маршрутах для пожилых людей

На части межмуниципальных автобусных маршрутов Ленобласти с 1 мая 2017 года вводится бесплатный проезд для пожилых людей.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе администрации, о таком намерении региональное управление по транспорту уведомил ряд компаний — перевозчиков. Нововведение коснется всех пассажиров старше 75 лет, а для подтверждения права на бесплатный проезд необходимо будет предъявить паспорт или его копию.

Мы приветствуем такое выражение социальной отвесности бизнеса и надеемся, что благое начинание будет поддержано компаниями, занимающимися перевозкой пассажиров во всех районах нашей области.
Александр Дрозденко
Губернатор Ленобласти

— Этот шаг приобретают особую значимость в преддверии празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия Ленинградской области, — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Право бесплатного проезда для указанной категории граждан будет предоставляться круглогодично.

Справка

С 1-го мая 2017-го года бесплатный проезд будет предоставляется пассажирам старше 75-ти лет на 28 межмуниципальных автобусных маршрутах Ленинградской области:

  • № 75/83 «Кингисепп- станция Калище»;.
  • № 69 «Кингисепп — поселок Бегуницы»;.
  • № 69А «Кингисепп — поселок Зимитицы»;.
  • № 71 «Кингисепп — поселок Беседа»;.
  • № 76 «Кингисепп — поселок Загорье»;.
  • № 104 «Кингисепп — город Сланцы»;.
  • № 690 «Станция метро ʺПроспект Просвещенияʺ — поселок Лесное»;.
  • № 674 «Станция метро ʺПарнасʺ — поселок Токсово»;.
  • № 205 «Деревня Лехтуси — Санкт-Петербург, станция метро “Проспект Просвещения”»;.
  • № 401 «Город Сосновый Бор — Санкт-Петербург, улица Червонного Казачества (через деревню Шепелево)»;.
  • № 401А «Город Сосновый Бор — Санкт-Петербург, улица Червонного Казачества (через деревню Коваши)»;.
  • № 402 «Город Сосновый Бор — Санкт-Петербург, станция метро “Парнас”»;.
  • № 403 «Город Сосновый Бор, проспект Героев — Санкт-Петербург, Дунайский проспект».
  • № 670 «Город Сосновый Бор, ж/д станция “Калище” — деревня Бегуницы»;.
  • № 672 «Город Краснофлотск — Санкт-Петербург, Ломоносов»;.
  • № 673 «Город Сосновый Бор — Санкт-Петербург, Ломоносов»;.
  • № 677 «Город Сосновый Бор — поселок Котельский»;.
  • № 677А «Город Сосновый Бор — поселок Котельский»;.
  • № 681 «Село Копорье — Санкт-Петербург, Ломоносов»;.
  • № 685 «Село Копорье — Санкт-Петербург, Ломоносов через деревню Муховицы»;.
  • № 434 «41 км Выборгского шоссе — Санкт-Петербург, станция метро “Проспект Просвещения”»;.
  • № 439 «41 км Выборгского шоссе — Санкт-Петербург, станция метро “Парнас”»;.
  • № 444 «Сертолово-2 — Санкт-Петербург, станция метро “Проспект Просвещения”»;.
  • № 447 «Деревня Агалатово — Санкт-Петербург, поселок Песочный»;.
  • № 555А «Город Сертолово, улица Ларина — Санкт-Петербург, станция метро “Проспект Просвещения”»;.
  • № 671 «Город Сертолово, улица Центральная — Санкт-Петербург, поселок Песочный, Рентгенорадиологический институт»;.
  • № 673 «Город Сертолово, улица Центральная — Санкт-Петербург, станция метро “Озерки”»;.
  • № 676 «Город Сертолово, микрорайон Черная Речка, центр — Санкт-Петербург, станцияметро “Проспект Просвещения”».

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