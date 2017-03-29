Фунт подешевел из-за официального запуска Brexit

Курс фунта снизился на 0,5%, до $1,2394, ранее он опускался до внутридневного минимума с 21 января — $1,2385. В паре с иеной фунт также потерял 0,5% и к 9:10 по московскому времени стоил 137,7, что близко к минимуму с 17 января.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустит Brexit. Письмо с официальным извещением о задействовании Лондоном 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из Евросоюза будет доставлено председателю Европейского совета Дональду Туску в среду в 12:30 по Лондону (14:30 по Москве) послом Великобритании в ЕС Тимом Барроу. Этот момент станет формальным началом процедуры Brexit.

После этого Тереза Мэй проведет встречу с кабинетом министров, а затем выступит в британском парламенте.

Между тем долларовый индекс WSJ, отслеживающий динамику доллара к корзине 16 валют мира, повысился на 0,1%.

В паре с евро доллар подешевел на 0,1%, до $1,0813, по отношению к иене он стабилен — 111,20 иены/$1.

Фьючерсный рынок в настоящее время указывает на то, что трейдеры ждут еще двух подъемов стоимости кредитования в США после мартовского повышения ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов. Более высокие процентные ставки обычно оказывают положительное влияние на курс доллара.