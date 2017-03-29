В Перми появятся временные пункты сдачи вторсырья
С 3 апреля они будут работать поочередно в каждом районе. Пермяки смогут сдать батарейки, аккумуляторы, пластик, алюминий и не только.
С 3 апреля они будут работать поочередно в каждом районе. Пермяки смогут сдать батарейки, аккумуляторы, пластик, алюминий и не только.
В Перми с 3 апреля поочередно в каждом районе города будут работать временные пункты по сбору вторсырья: батареек, аккумуляторов, ртутьсодержащих отходов, автомобильных шин, мелкой бытовой техники.
Вторсырье будет отправлено на переработку, а ртутьсодержащие отходы грамотно утилизированы.
С адресами временных пунктов сдачи вторсырья, можно ознакомиться на сайте горадминистрации.