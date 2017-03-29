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09:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Мэрия Перми объявила три аукциона на развитие застроенных территорий

Управление жилищных отношений администрации Перми планирует передать под развитие застройщикам три квартала с аварийным жилым фондом в Мотовилихинском, Дзержинском и Свердловском районах. Торги пройдут 15 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: Reuters

В Мотовилихинском районе на аукцион выставлен квартал, ограниченный улицами Иньвенской, Грозненской, Целинной и Ивдельской. Площадь земельного участка составляет более 90 тыс. кв. м. Инвестор должен будет завершить расселение трех домов, предоставив квартиры 26 семьям.

В Дзержинском районе речь идет о квартале, ограниченном улицами Овчинникова, Ползунова и Кисловодской, площадью 9, 8 тыс. кв. м. Здесь инвестору предстоит расселить и снести три дома, предоставив жилье 40 семьям.

В Свердловском районе планируется привлечь застройщиков к расселению территории, ограниченной шоссе Космонавтов, улицей Механошина и Баковым переулком. Здесь расположено два аварийных дома, в которых проживает 33 семьи.

Программа развития застроенных территорий показала свою эффективность. За время действия программы заключено 14 договоров на развитие, на семи площадках завершено расселение, из них на трех уже ведется новое строительство. В прошлом году за счет бюджетных средств в новое комфортное жилье переехало 754 семьи, из них 84 за счет инвесторов. За первые два месяца этого года в благоустроенные квартиры переехали 107 семей.

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