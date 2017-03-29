В Нацхолдинге «КазАгро» прокомментировали хищение миллионных средств в ВКО

Отмечается, что 27 марта 2017 года в ходе Правительственного часа в Мажилисе Парламента РК была озвучена информация о выявленных финансовых нарушениях в АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

В связи с этим Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считает необходимым дать дополнительные пояснения, связанные с фактами хищения в филиале компании.

«В Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства на постоянной основе проводится работа по взысканию задолженности по проблемным займам. Это регулируемые законодательством и внутренними нормативными документами процедуры по работе с проблемными займами как во внесудебном, так и в судебном порядке. В рамках этих мероприятий в 2015 году Фондом было выявлено, что в его Восточно-Казахстанском филиале ряд кредитов получен с использованием мошеннических схем, в частности, путем оформления займов на подставных лиц», — сообщили в пресс-службе АО «Холдинг «КазАгро».

По выявленным нарушениям Восточно-Казахстанским филиалом Фонда направлены материалы в правоохранительные органы о возбуждении уголовных дел по факту получения в 2014—2015 годах кредитов незаконным путем 31 заемщиком на сумму основного долга 132,5 миллиона тенге.

«Уголовные дела возбуждены по 22 кредитам на общую сумму 101,8 миллиона тенге, из них по 4 фактам на сумму 17,1 миллиона тенге кредиты были погашены. Один материал рассматривается в гражданском порядке, по нему погашение составило 0,4 миллиона тенге. Материалы по 8 кредитам на сумму 30,7 миллиона тенге направлены в правоохранительные органы повторно», — отметили в Нацхолдинге.

Сообщается, что в 2015 году по итогам проверки центрального аппарата Фонда за допущение нарушений трудовой договор с директором филиала расторгнут. Приговором суда, состоявшегося в феврале 2017 года, в отношении ряда фигурантов уголовного дела по факту мошенничества применены различные меры наказания, связанные с лишением свободы.

В «Казагро» заверили, что в целях предупреждения подобных фактов при выдаче новых займов, в компании усовершенствована система управления рисками и налаживается автоматизация процесса выдачи кредитов. По данным Нацхолдинга, в период 2007—2016 годы Восточно-Казахстанским филиалом Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства выдано более 5,5 тысяч займов на сумму 9,3 миллиарда тенге. На начало января 2017 года в ссудном портфеле филиала находится 644 проблемных займа на общую сумму основного долга 1,3 миллиарда тенге.

«По данным займам ведется досудебная и судебная работа по возврату, имеется ликвидное залоговое имущество, покрывающее ссудный портфель. За период с 1.01.2016 по 1.03.2017 года в Восточно-Казахстанском филиале возвращено кредитных средств на сумму 325,8 миллиона тенге», — проинформировали в «Казагро».

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» — компания, входящая в состав АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Миссия Фонда — развитие сельского предпринимательства путем развития эффективной системы микрокредитования на селе.