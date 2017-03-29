Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Таинственный космический самолет США поставил экспертов в тупик
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
9В мире зацвела сакура
11:09 (мск), источник: Tengrinews

В Нацхолдинге «КазАгро» прокомментировали хищение миллионных средств в ВКО

Факты хищения в одной из дочерних компаний прокомментировали в Нацхолдинге «КазАгро», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Отмечается, что 27 марта 2017 года в ходе Правительственного часа в Мажилисе Парламента РК была озвучена информация о выявленных финансовых нарушениях в АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

В связи с этим Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считает необходимым дать дополнительные пояснения, связанные с фактами хищения в филиале компании.

«В Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства на постоянной основе проводится работа по взысканию задолженности по проблемным займам. Это регулируемые законодательством и внутренними нормативными документами процедуры по работе с проблемными займами как во внесудебном, так и в судебном порядке. В рамках этих мероприятий в 2015 году Фондом было выявлено, что в его Восточно-Казахстанском филиале ряд кредитов получен с использованием мошеннических схем, в частности, путем оформления займов на подставных лиц», — сообщили в пресс-службе АО «Холдинг «КазАгро».

По выявленным нарушениям Восточно-Казахстанским филиалом Фонда направлены материалы в правоохранительные органы о возбуждении уголовных дел по факту получения в 2014—2015 годах кредитов незаконным путем 31 заемщиком на сумму основного долга 132,5 миллиона тенге.

«Уголовные дела возбуждены по 22 кредитам на общую сумму 101,8 миллиона тенге, из них по 4 фактам на сумму 17,1 миллиона тенге кредиты были погашены. Один материал рассматривается в гражданском порядке, по нему погашение составило 0,4 миллиона тенге. Материалы по 8 кредитам на сумму 30,7 миллиона тенге направлены в правоохранительные органы повторно», — отметили в Нацхолдинге.

Сообщается, что в 2015 году по итогам проверки центрального аппарата Фонда за допущение нарушений трудовой договор с директором филиала расторгнут. Приговором суда, состоявшегося в феврале 2017 года, в отношении ряда фигурантов уголовного дела по факту мошенничества применены различные меры наказания, связанные с лишением свободы.

В «Казагро» заверили, что в целях предупреждения подобных фактов при выдаче новых займов, в компании усовершенствована система управления рисками и налаживается автоматизация процесса выдачи кредитов. По данным Нацхолдинга, в период 2007—2016 годы Восточно-Казахстанским филиалом Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства выдано более 5,5 тысяч займов на сумму 9,3 миллиарда тенге. На начало января 2017 года в ссудном портфеле филиала находится 644 проблемных займа на общую сумму основного долга 1,3 миллиарда тенге.

«По данным займам ведется досудебная и судебная работа по возврату, имеется ликвидное залоговое имущество, покрывающее ссудный портфель. За период с 1.01.2016 по 1.03.2017 года в Восточно-Казахстанском филиале возвращено кредитных средств на сумму 325,8 миллиона тенге», — проинформировали в «Казагро».

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» — компания, входящая в состав АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Миссия Фонда — развитие сельского предпринимательства путем развития эффективной системы микрокредитования на селе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
За сокращение времени бесплатной стоянки оштрафовали аэропорт Астаны
СФ одобрил введение ограничений на денежные переводы на Украину
Путин увеличил численность Вооруженных сил России
Росгвардия опровергла сообщения о неготовности к атаке в Чечне
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Замдиректора Эрмитажа отправлен под домашний арест
В РПЦ назвали «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Мизулина предложила не рассказывать школьникам о коррупции в РФ
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь