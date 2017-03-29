Свердловский минздрав потратит 171 миллион на борьбу с ВИЧ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта, ИА УралПолит.Ru. Министерство здравоохранения Свердловской области планирует потратить 171 миллион на закупку
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта, ИА УралПолит.Ru. Министерство здравоохранения Свердловской области планирует потратить 171 миллион на закупку
Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Согласно информации в документах, для центра профилактики и борьбы со СПИДом в Екатеринбурге планируется купить 767
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