Свердловский минздрав потратит 171 миллион на борьбу с ВИЧ

Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Согласно информации в документах, для центра профилактики и борьбы со СПИДом в Екатеринбурге планируется купить 767 тест-систем. Наборы используются для определения количество вируса в плазме крови пациентов. Реагенты позволяют оценить, как организм реагирует на терапию.

Заявки на поставку тест-систем принимаются до 17 апреля.