Владимир Городецкий рассмотрит проект переноса мусоросортировочного комплекса

Владимир Городецкий на встрече с журналистами рассказал, что строительство МСК и полигона твердых бытовых отходов в Раздольненском сельсовете будет продолжено, несмотря на нарушения, выявленные Ространснадзором. Для этого он предложил несколько решений.

«Близость полигона в 15 км зоне разрешается, необходимо заложить в проект решения по отпугиванию птиц и установить эти устройства. Также в правительстве прорабатывается вопрос предоставления альтернативного земельного участка», — заявил губернатор.

Также Городецкий отметил, что готов проанализировать негативные последствия от строительства МСК и полигона ТБО.

Ранее активисты движения «Поможем реке Издревая» направили обращение в Ространснадзор с просьбой проверить законность выделения участка под строительство мусороперерабатывающего предприятия. Площадка попадает в 15-километровую приаэродромную зону Чкаловского авиазавода. Согласно федзаконодательству, внутри этих территорий нельзя размещать объекты хранения мусора из-за опасности появления на них больших колоний птиц, опасных для самолетов.

Общественники и экологи неоднократно заявляли об опасности строительства комплекса вблизи Раздольного. Однако все их доводы парировали представители компании «Экология-Новосибирск», которая должна построить комплекс на условиях концессии.