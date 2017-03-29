350 га свалок Новосибирска заменят мусоросортировочные заводы

Отходы будут утилизировать по европейским технологиям, а городская свалка размером в несколько гектаров наконец-то перестанет быть источником зловония и дыма.

Три часа дня, автомобильный конвейер. Не успевает разгрузиться одна машина, как следом с отходами идет другая. Свалка вдоль Гусинобродского шоссе — самая крупная. Всего их в черте города четыре.

— Сначала валят сюда мусор, а потом дым идет, когда ветер дует в нашу сторону, — говорят жители близлежащих домов.

На полигон привозят самые разные отходы — от обычных конфетных фантиков до бетонных плит. 36 гектаров из 40-ка уже заняты мусором.

— Уже весь город замусорили, отходы некуда девать, — говорит жительница Новосибирска Антонида Свиридова.

Решение проблемы власти видят в строительстве двух мусороперерабатывающих заводов в Раздольном и Верх-Туле. Их возведение оценили в шесть с половиной миллиардов рублей. Если ничего не изменится, то новые полигоны откроют уже через два года.

— Сейчас свалками заняты 350 гектаров земли. Ее нужно рекультивировать, а это очень дорогое мероприятие. Поэтому, если мы будем использовать современные системы обращения с отходами, то будем уменьшать и наши собственные расходы, и расходы будущих поколений на рекультивацию этих полигонов, — говорит министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.