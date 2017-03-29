Новый асфальт укладывают на Сухумском шоссе в Новороссийске

По заверениям подрядчиков, осуществляющих строительство развязки, они намерены использовать любую возможность и при хорошей погоде вести укладку асфальтового покрытия, чтобы выполнить работы в кратчайший срок.

Из-за плохого технического состояния каждый день в часы пик здесь собираются километровые пробки из машин, пытающихся объехать ямы и ухабы. После обращения главы города-героя Игоря Дяченко к председателю правления ГК «Автодор» Сергею Кельбаху дело сдвинулось с мертвой точки, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.