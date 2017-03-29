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12:06 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Новый асфальт укладывают на Сухумском шоссе в Новороссийске

На ключевой транспортной артерии Новороссийска в районе строительства новой автомобильной развязки уложили первые 80 метров свежего асфальта. Водители уже успели обкатать новый участок дороги.

Источник: ГТРК «Кубань»

По заверениям подрядчиков, осуществляющих строительство развязки, они намерены использовать любую возможность и при хорошей погоде вести укладку асфальтового покрытия, чтобы выполнить работы в кратчайший срок.

Из-за плохого технического состояния каждый день в часы пик здесь собираются километровые пробки из машин, пытающихся объехать ямы и ухабы. После обращения главы города-героя Игоря Дяченко к председателю правления ГК «Автодор» Сергею Кельбаху дело сдвинулось с мертвой точки, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

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