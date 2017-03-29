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10:22 (мск), источник: Обозреватель

Назревает конфликт: «Укрзалізниця» стала «яблоком раздора» между НАБУ и САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла производство в отношении чиновника «Укрзалізниці», не согласовывая это с Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в отношении 6 лиц, подозреваемых в нанесении ущерба ГП “Укрзалізничпостач” (филиал ОАО “Укрзалізниця”) на сумму 20 млн грн и покушении на завладение его денежными средствами в размере почти 44 млн грн. В то же время 24 марта, непосредственно накануне согласования и направления обвинительного акта в суд, Специализированная антикоррупционная прокуратура в одностороннем порядке закрыла производство в отношении начальника департамента материально-технического обеспечения “Укрзалізниці”. По версии следствия, именно этот человек согласовал закупку продукции по завышенным ценам», — сказано в сообщении.

В НАБУ утверждают, что прокуроры САП с ними не обсуждали и постановление о закрытии производства не передавали. Так, об этом факте НАБУ стало известно из записи в Едином реестре досудебных расследований. При этом подозрения всем шести лицам были согласованы прокурорами без замечаний, не возникало у них вопросов и на стадии завершения досудебного расследования.

Однако уже после завершения ознакомления всех шестерых подозреваемых и их защитников с материалами уголовного производства, прокуроры САП без каких-либо объяснений и видимых причин закрыли производство в отношении чиновника «Укрзалізниці».

«Национальное бюро обеспокоено данной ситуацией и обратилось за разъяснениями к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Надеемся, что Назар Холодницкий взвесит все обстоятельства и не позволит из-за необоснованных решений своих подчиненных избежать ответственности подозреваемому», — заявили в НАБУ.

Отметим, по версии следствия, трое должностных лиц ГП «Укрзалізничпостач» и один чиновник «Укрзалізниці» по предварительному сговору с представителями частных компаний в апреле-ноябре 2015 года осуществили закупки метизной продукции для нуждГП «Укрзалізничпостач» по завышенным ценам, чем нанесли ущерб государственному предприятию в особо крупном размере. В 2016 году эта группа лиц пыталась повторить преступление, но планам злоумышленников удалось помешать благодаря решению Антимонопольного комитета, который обязал отменить одну из закупок, в результате которой государственное предприятие могло потерять еще почти 44 млн грн.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве детективы НАБУ начали в январе 2016 года. Чиновникам инкриминируют преступление, предусмотренное ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах»).

Как сообщал «Обозреватель», ранее НАБУ получило указания от САП закрыть дело о закупке «Укрзалізницею» дизтоплива в компании «WOG» по завышенным ценам.

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