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10:57 (мск), источник: Kapital.kz

В каких случаях земли будут изымать для госнужд?

Мажилис Парламента РК принял в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования земельных отношений».

Источник: Kapital.kz

По словам депутата Сапархана Омарова, проект закона расширяет перечень исключительных случаев, при которых возможно изъятие земель для государственных нужд, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Основные положения законопроекта касаются установления прозрачных механизмов предоставления сельхозземель посредством подробной регламентации деятельности конкурсной комиссии по предоставлению права землепользования, а также усиления контроля за рациональным использованием земель сельхозназначения и выполнения землепользователями взятых на себя обязательств путем ведения постоянного мониторинга. Также законопроектом государственные органы наделяются полномочиями по определению предельных максимальных размеров земельных участков сельхозназначения, предоставляемых в аренду казахстанцам», — рассказал Сапархан Омаров.

По словам депутата, законопроектом расширяется перечень исключительных случаев, при которых возможно изъятие земель для государственных нужд: для развития индивидуального жилищного строительства и обеспечения сельского населения пастбищными угодьями.

«Рассматриваются вопросы, связанные с предоставлением земель для нужд обороны и национальной безопасности. Определены требования к предоставлению сельхозземель в приграничных территориях и другие. Предлагаемые законопроектом нормы направлены на развитие публичности в деятельности местных исполнительных органов и открытости процесса предоставления сельхозземель», — заключил мажилисмен.

Как сообщил Сапархан Омаров, проект закона разработан по результатам деятельности комиссии по земельной реформе.

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