Малый бизнес Приморья просит приостановить закон об электронных кассах

Владивосток, 29 марта, PrimaMedia.

Депутат Госдумы РФ Виктор Пинский в ходе рабочей поездки в Приморье заявил, что выступит с предложением в парламенте страны о приостановке действия 54-го ФЗ, который обязывает всех предпринимателей с 1 июля этого года использовать электронные кассовые аппараты при наличном расчете, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

«Не одной тысяче приморцев из отдаленных сел придется ездить за продуктами первой необходимости в райцентры. Это произойдет, если 54-й Федеральный закон, требующий перехода на кассовые аппараты с фискальной памятью, не будет хотя бы приостановлен. Сотни индивидуальных предпринимателей лишатся своего маленького бизнеса и будут вынуждены закрыть рабочие места, которых так не хватает на селе», — уверена председатель Приморской краевой организации профсоюза «Торговое Единство» Марина Семенова. Об этом в начале марта она написала обращение к первому заместителю руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Виктору Пинскому.

28 марта Виктор Пинский в ходе региональной недели встретился с предпринимателями Находки, Фокино и поселка Дунай. В маленьком безымянном кафе на улице Дальней в ЗАТО Фокино собрались полтора десятка обеспокоенных нововведениями владельцев небольших магазинов, расположенных в спальных районах городов и в сельской местности. Все они могут вскоре свернуть свой бизнес.

«У меня небольшая торговая точка на рынке. Оборот, по городским меркам, смешной. Я не знаю, где мне взять деньги на новую электронную кассу. Вдобавок мне надо подключить высокоскоростной интернет, чтобы не было сбоев в работе аппарата. Это тоже затраты. Я уже не говорю о том, что надо научиться со всем этим работать. Малейшая ошибка влечет большие штрафы. Чем мы заслужили, чтобы нам так усложняли жизнь? Почему нас уравняли с крупными торговыми сетями? Мы спокойно работали, обеспечивали, как могли, себя и семьи, а теперь нам нужно закрываться и отправляться, кому на биржу труда, кому — на пенсию», — делится наболевшим с депутатом предприниматель из Фокино Лариса Самарская.

Приобретать контрольно-кассовую технику нового образца предпринимателей обязывает 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов». По мысли инициаторов нововведений, техника будет сразу передавать фискальные документы оператору.

«Мы посчитали — чтобы, как требует закон, оснастить все торговые точки в селах края необходимым оборудованием, нужны миллионы рублей. Продавцов надо обучать работать на новой технике, Интернет в райцентрах и селах слабый. На бумаге стоимость электронной кассы начинается от 50 тысяч рублей. На практике, с учетом дополнительных расходов вырастает до 100−120 тысяч рублей на один магазин. Сумма для сельских предпринимателей неподъемная. Ни сейчас, ни в будущем. В отдаленных селах, где живет по 100−200 человек, магазины придется закрывать», — продолжает Марина Семенова.

По информации профсоюзного лидера, только в составе Приморского крайпотребсоюза вынуждены будут закрыться 40% торговых точек. Из 98-ми, входящих в организацию магазинов, 94 — расположены в сельской местности, в том числе 42 — в населенных пунктах с населением менее 500 человек. В 12-ти поселках численность еще меньше — до 200 человек. Работающего населения — треть, остальные — дети и старики. Понятно, что доходы у людей невысокие, соответственная и выручка у предпринимателей.

Администрация Приморского края определила перечень отдаленных и труднодоступных территорий края, где индивидуальные предприниматели могут работать без применения контрольно-кассовой техники. Однако он не учитывает малочисленные села, которые расположены «сравнительно недалеко» от районных центров — например, село Духовское в Пограничном районе — в 30 км от райцентра, Тамга в Лесозаводском районе в 26 км от «цивилизации» и полтора десятка других.

«Ценно, что предприниматели не стремятся уходить в тень, хотят оставаться легальными — сказал Виктор Пинский, — депутаты должны помочь им найти реальный выход. Проблема касается не только Приморья. Архангельская область, Чувашия, Красноярский край уже готовят свои законодательные инициативы в Госдуму. Буду выступать с предложением приостановить действие закона. На выходе мы должны получить такой документ, который улучшает, а не ухудшает жизнь малого бизнеса на селе».

Встреча на улице Дальней в Фокино была лишь одним из пунктов программы региональной недели Виктора Пинского. В свой первый рабочий день в Приморье он встретился с жителями города Артема, с которыми обсудил перспективы снижения платы за общедомовые нужды. Во Владивостоке сходил в театр. И тоже по делу — общался с руководством — здание любимого всеми театра молодежи — на грани разрушения. Кроме того, депутат откровенно поговорил с кандидатами на предварительное голосование, которое организует Региональное отделение партии «Единая Россия» на выборах в городскую думу Владивостока.