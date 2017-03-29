В Усть-Катаве появится агропарк
Губернатора познакомили с планами реализации масштабного проекта.
Губернатора познакомили с планами реализации масштабного проекта.
Главу региона познакомили с планами реализации масштабного проекта.
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Филиал челябинского агрокомплекса «Чурилово» разместится на землях бывшего подсобного хозяйства
Борис Дубровский отметил, что открытие агропарка — серьезный вклад в социально- экономическое развитие моногорода.
«Это создание полутора тысяч рабочих мест. Около
Агропарк в