В Усть-Катаве появится агропарк

Главу региона познакомили с планами реализации масштабного проекта.

В Усть-Катаве готовятся приступить к строительству агропарка стоимостью более семи миллиардов рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Филиал челябинского агрокомплекса «Чурилово» разместится на землях бывшего подсобного хозяйства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Его площадь — 150 гектаров, 25 из них отведут под теплицы. Это позволит вырастить до 20 тыс. тонн свежих овощей за год.

Борис Дубровский отметил, что открытие агропарка — серьезный вклад в социально- экономическое развитие моногорода.

«Это создание полутора тысяч рабочих мест. Около семи-восьми миллиардов инвестиций. Поддержка фонда моногородов в размере полутора миллиардов рублей. Сейчас как раз активный период, когда происходит принятие инженерных и организационных решений», — отмечает губернатор Челябинской области Борис Дубровский.