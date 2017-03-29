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11:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии с молотка уйдут 55 объектов недвижимости

Продается имущество должников.

Источник: Reuters

В конце марта Территориальное управление Росимущества по РБ выставят на аукцион 55 квартир и земельных участков, принадлежавших должникам. 29 и 30 марта с молотка уйдут следующие объекты:

Квартира площадью 47,1 кв. м в Нефтекамске, улица Социалистическая, д.75а. Стартовая цена лота: 1 149 200 рублей. Необходимо оставить задаток: 57 460 рублей.

Квартира площадью 59,2 кв. м по адресу город Стерлитамак, улица Коммунистическая, д. 14. Начальная цена лота: 1 434 000 рублей. Сумма задатка: 71 700 рублей.

Земельный участок площадью 1013 кв.м по адресу Стерлитамакский район, село Новый Краснояр, микрорайон Светлый. Минимальная стоимость: 244 800 рублей. Задаток: 12 240 рублей.

Полный список арестованного имущества можно увидеть на сайтах: fssprus.ru/torgi torgi.gov.ru, rosim.ru, более подробная информация по телефонам: (347) 286−51−39, 299−47−77, 266−59−69, 286−51−93.

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