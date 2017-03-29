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10:43 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже у Северного моста появится жилой комплекс «Парк Горького»

На набережной около Северного моста скоро развернется большая стройка. На участке в 1,6 га по набережной Максима Горького начнут возводить многоэтажки.

Землю под строительство четырехсекционного комплекса у финансовой компании «Аксиома» приобрело ООО СК «Развитие-М» депутата облдумы Сергея Гончарова. Сумму сделки стороны не раскрывают, но сообщается, что инвестиции в проект оценивают примерно в 1 млрд рублей. А возвести его планируют за 2,5 года.

«Проект жилкомплекса, который теперь называется “Парк Горького”, практически не изменится, — цитирует “Коммерсант” Сергея Гончарова. — Мы модернизируем фасады и оптимизируем планировочные решения. В остальном строительство будет вестись согласно параметрам, на которые выдана разрешительная документация».

Отметим, что до этого на участке анонсировали ЖК с высотой от 12 до 17 этажей с подземным паркингом. Дом относили к бизнес-классу с закрытой территорией.

Но эксперты считают, что рынок элитного жилья в Воронеже насыщен предложениями. «Парку Горького» будет непросто конкурировать с престижными комплексами, расположенными в центре города.

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