Электроавтобусы в Алматы запустят в тестовом режиме

Пока автобусы будут заряжаться в трамвайном депо, но для полноценного внедрения электротранспорта в городе предстоит решить, в каких точках лучше строить отдельную инфраструктуру.

«Для того чтобы автобус выехал утром на линию, ему нужно подзарядиться. Для этого должны быть какие-то зарядные мощности. Электроавтобус, насколько я помню, может проехать без подзарядки 70 километров. Соответственно, он каждый круг должен подзаряжаться. Поэтому на конечных остановках должна быть зарядка. Сейчас мы только ищем, где ее можно установить, поэтому точный маршрут движения автобусов не определен», — сказал Цинаев.

Он также отметил, что в мире, кроме Китая, пока массово электрические автобусы нигде не используются. Даже в Европе проходят они тесты. Поэтому и Казахстан в данном случае не станет исключением.