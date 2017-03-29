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11:06 (мск), источник: Tengrinews

Электроавтобусы в Алматы запустят в тестовом режиме

В Алматы через две недели в тестовом режиме начнут ходить электроавтобусы. Об этом на круглом столе «Электротранспорт в Алматы. Обзор и перспективы» рассказал руководитель ТОО «Алматыэлектротранс» Ризван Цинаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Пока автобусы будут заряжаться в трамвайном депо, но для полноценного внедрения электротранспорта в городе предстоит решить, в каких точках лучше строить отдельную инфраструктуру.

«Для того чтобы автобус выехал утром на линию, ему нужно подзарядиться. Для этого должны быть какие-то зарядные мощности. Электроавтобус, насколько я помню, может проехать без подзарядки 70 километров. Соответственно, он каждый круг должен подзаряжаться. Поэтому на конечных остановках должна быть зарядка. Сейчас мы только ищем, где ее можно установить, поэтому точный маршрут движения автобусов не определен», — сказал Цинаев.

Он также отметил, что в мире, кроме Китая, пока массово электрические автобусы нигде не используются. Даже в Европе проходят они тесты. Поэтому и Казахстан в данном случае не станет исключением.

Напомним, в конце 2016 года сообщалось, что в Алматы запустилось совместное казахстанско-китайское предприятие по сборке автобусов на электротяге. Производственный комплекс может осуществлять сборку двух ключевых продуктов: автобуса длиной в 8,5 метра и пассажировместимостью в 58 человек и автобуса длиной в 12 метров и 90 человек соответственно. Максимальная скорость транспортного средства составляет 70 километров в час. Запас хода — 70 километров. Полная «заправка» аккумуляторной батареи составляет 10−12 минут.

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