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10:41 (мск), источник: АиФ Владивосток

Жидкое мыло стали делать в колонии строгого режима в Приморье

Хозмыло начали делать еще в 2012 году.

Туалетное мыло в удобных флаконах с дозатором начали производить заключенные колонии строгого режима в Приморье. ГУФСИН обещает демократичную стоимость нового товара.

— Сегодня в учреждении изготавливают автошампуни и жидкое мыло с ароматами малины, клубники, вишни и зеленого яблока. Для удобства заказчиков жидкое мыло разливают в различные емкости от 250 мл до пяти литров, а автошампуни — от пяти до 200 литров. А недавнее нововведение — туалетное мыло в экономичных полулитровых емкостях с дозатором, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Выпущено уже 10 тысяч флаконов. Реализуют такое мыло в магазинах для осужденных, а также в кафе для осужденных и столовых для сотрудников.

Производство мыльной продукции было запущено в колонии № 27 еще в 2012 году, когда заключенные изготавливали хозяйственное мыло для собственных нужд.

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