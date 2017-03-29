«Радиоприбор» начнёт набор сотрудников с начала апреля

Планируется, что группа по набору специалистов с Дубненского машиностроительного завода приедет 4 апреля. Помимо трудоустройства они займутся инвентаризацией имущества завода, необходимой для запуска производства.

Планируется, что к концу года численность рабочих на заводе составит от 600 до 700 человек.