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11:00 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

«Радиоприбор» начнёт набор сотрудников с начала апреля

Оборонный завод «Радиоприбор» начнёт набирать работников с начала апреля, как только в Приморье приедут специалисты по набору сотрудников, сообщили в администрации Приморья.

Источник: ИТАР-ТАСС

Планируется, что группа по набору специалистов с Дубненского машиностроительного завода приедет 4 апреля. Помимо трудоустройства они займутся инвентаризацией имущества завода, необходимой для запуска производства.

Планируется, что к концу года численность рабочих на заводе составит от 600 до 700 человек.

«Радиоприбор» — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке. Он специализируется на производстве радиоэлектронной техники.

Трудности с финансами у предприятия появились в конце 2014 года. В отношении завода была введена процедура банкротства. В какой-то момент сумма долга «Радиоприбора» перед сотрудниками составляла 460 млн рублей.

В этом году военные должны помочь заводу заказами.

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