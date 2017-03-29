«Радиоприбор» начнёт набор сотрудников с начала апреля
Оборонный завод «Радиоприбор» начнёт набирать работников с начала апреля, как только в Приморье приедут специалисты по набору сотрудников, сообщили в администрации Приморья.
Оборонный завод «Радиоприбор» начнёт набирать работников с начала апреля, как только в Приморье приедут специалисты по набору сотрудников, сообщили в администрации Приморья.
Планируется, что группа по набору специалистов с Дубненского машиностроительного завода приедет 4 апреля. Помимо трудоустройства они займутся инвентаризацией имущества завода, необходимой для запуска производства.
Планируется, что к концу года численность рабочих на заводе составит от 600 до 700 человек.
«Радиоприбор» — одно из ведущих предприятий
Трудности с финансами у предприятия появились в конце 2014 года. В отношении завода была введена процедура банкротства. В
В этом году военные должны помочь заводу заказами.