Екатеринбургский метрополитен проиграл рекламную войну с ФАС

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил решения нижестоящих инстанций, признав рекламные договоры Екатеринбургского метрополитена недействительными. Кассационную жалобу подали представители самого ЕМУП, не смирившись с перспективой расторжения соглашения с ООО «Метро 2000», передает «Уралинформбюро».

Стоит напомнить, что в конце сентября 2016 года свердловский арбитраж удовлетворил требования регионального управления ФАС о признании договора от сентября 2008 года незаконным — он был заключен без проведения торгов, как это положено муниципальному предприятию. ФАС настаивала также на расторжении подобного договора с ООО «Рекламное агентство «М2», однако позже отказалась от этих требований.

Метрополитен и «Метро 2000», размещающее рекламу на стенах и вагонах подземки, обжаловали решение арбитража в Семнадцатом апелляционном суде, но безуспешно.