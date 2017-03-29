Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
С банковских карт россиян стали списывать долги за ЖКХ
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Таинственный космический самолет США поставил экспертов в тупик
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
9В мире зацвела сакура
11:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургский метрополитен проиграл рекламную войну с ФАС

В очередной инстанции.

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил решения нижестоящих инстанций, признав рекламные договоры Екатеринбургского метрополитена недействительными. Кассационную жалобу подали представители самого ЕМУП, не смирившись с перспективой расторжения соглашения с ООО «Метро 2000», передает «Уралинформбюро».

Стоит напомнить, что в конце сентября 2016 года свердловский арбитраж удовлетворил требования регионального управления ФАС о признании договора от сентября 2008 года незаконным — он был заключен без проведения торгов, как это положено муниципальному предприятию. ФАС настаивала также на расторжении подобного договора с ООО «Рекламное агентство «М2», однако позже отказалась от этих требований.

Метрополитен и «Метро 2000», размещающее рекламу на стенах и вагонах подземки, обжаловали решение арбитража в Семнадцатом апелляционном суде, но безуспешно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жителя Белоярского обвинили в покушении на убийство 8-летней падчерицы
СФ одобрил введение ограничений на денежные переводы на Украину
Путин увеличил численность Вооруженных сил России
Росгвардия опровергла сообщения о неготовности к атаке в Чечне
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Замдиректора Эрмитажа отправлен под домашний арест
В РПЦ назвали «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Мизулина предложила не рассказывать школьникам о коррупции в РФ
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь