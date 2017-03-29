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11:21 (мск), источник: Uralpress.ru

Антимонопольщики не нашли нарушений в росте цен на проезд в челябинских маршрутках

УФАС России по Челябинской области не нашло нарушений в повышении тарифов на проезд в частном маршрутном такси областного центра, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. По мнению УФАС, рост ценника не превысил инфляцию.

Источник: Uralpress.ru

В ведомстве напомнили, что по закону перевозчики на нерегулируемых маршрутах вправе самостоятельно устанавливать цены, и полномочиями по проверке обоснованности повышения цен в маршрутных такси антимонопольная служба не обладает.

«В данном случае признаков нарушения антимонопольного законодательства Челябинское УФАС России не усматривает, поскольку увеличение цены произошло впервые за последние два года, объясняется экономическими факторами и не превышает уровня инфляции», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», понедельника, 27 марта, на 11 нерегулируемых маршрутах повысилась стоимость проезда. В течение недели еще пять маршрутов перешли на новую цену. В данный момент цена поездки в маршрутных такси возросла с 20 до 23 рублей на маршрутах номер 10, 19, 39, 53, 54, 68, 72, 86, 91, 104, 172, 84, 62, 53, 85 и 95.

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