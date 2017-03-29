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11:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Кировском районе Уфы снесли 729 незаконных гаражей

УФА, 29 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Кировском районе Уфы с ноября 2015 года снесено 729 незаконно установленных гаражей. Из них 283 гаража снесено с территории, прилегающей к школам и детским садам, 446 из них располагались дворах.

«Если постройка законная, администрация просит своевременно предоставлять документы в отдел коммунального хозяйства и благоустройства. Работа по сносу незаконных боксов будет продолжаться. Как показала практика, большинство металлических гаражей использовались хозяевами не по назначению — как место для хранения ненужного хлама. Освободившиеся территории управляющие компании обязаны благоустроить с учетом мнения проживающего населения: устроить игровую площадку, разбить цветник или расширить парковочные места», — пояснили в пресс-службе муниципалитета.

Решение о массовом сносе администрация Уфы приняла после убийства 11-летней школьницы, произошедшем рядом с домом и школой среди заброшенных гаражей.

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