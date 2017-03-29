В Кировском районе Уфы снесли 729 незаконных гаражей

«Если постройка законная, администрация просит своевременно предоставлять документы в отдел коммунального хозяйства и благоустройства. Работа по сносу незаконных боксов будет продолжаться. Как показала практика, большинство металлических гаражей использовались хозяевами не по назначению — как место для хранения ненужного хлама. Освободившиеся территории управляющие компании обязаны благоустроить с учетом мнения проживающего населения: устроить игровую площадку, разбить цветник или расширить парковочные места», — пояснили в пресс-службе муниципалитета.

Решение о массовом сносе администрация Уфы приняла после убийства 11-летней школьницы, произошедшем рядом с домом и школой среди заброшенных гаражей.