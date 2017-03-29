Статистики Башкирии озвучили цены на бензин в Уфе

По данным выборочного еженедельного мониторинга на 27 марта, литр дизельного топлива на уфимских АЗС стоит 38,28 рубля.

Стоимость бензина марки А-76 (АИ-80) равна 33,90 рубля, марки АИ-92 — 35,68 рубля, марки АИ-95 — 38,82 рубля за литр.

По сравнению с концом прошлого года цены на дизтопливо выросли в башкирской столице на 1,6 процента. На бензин — на 0,9−2,5 процента. Причем больше всего за это время на уфимских АЗС подорожал бензин марки АИ-92.