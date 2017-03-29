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11:26 (мск), источник: ИА Башинформ

Статистики Башкирии озвучили цены на бензин в Уфе

УФА, 29 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал средние потребительские цены на отдельные виды нефтепродуктов в Уфе.

Источник: Башинформ

По данным выборочного еженедельного мониторинга на 27 марта, литр дизельного топлива на уфимских АЗС стоит 38,28 рубля.

Стоимость бензина марки А-76 (АИ-80) равна 33,90 рубля, марки АИ-92 — 35,68 рубля, марки АИ-95 — 38,82 рубля за литр.

По сравнению с концом прошлого года цены на дизтопливо выросли в башкирской столице на 1,6 процента. На бензин — на 0,9−2,5 процента. Причем больше всего за это время на уфимских АЗС подорожал бензин марки АИ-92.

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