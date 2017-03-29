На Дону в продажу поступили памятные монеты ЧМ-2018

К Чемпионату мира по футболу-2018 Банк России выпустил памятные монеты. Их несколько видов: простые, специальные и из драгоценных металлов. Первых финансовое учреждение отчеканит 20 миллионов, вторых — 250 тысяч. И те, и другие номиналом в 25 рублей.

Что касается монет из драгоценных металлов — серебряных и золотых, то их выпустят номиналом в 3 и 50 рублей соответственно. Как рассказали в Центробанке, памятные деньги уже поступили в кредитные организации города, а значит должны выйти в обращение.