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12:12 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону в продажу поступили памятные монеты ЧМ-2018

Памятные монеты к Чемпионату мира по футболу 2018 года поступили в продажу на Дону.

К Чемпионату мира по футболу-2018 Банк России выпустил памятные монеты. Их несколько видов: простые, специальные и из драгоценных металлов. Первых финансовое учреждение отчеканит 20 миллионов, вторых — 250 тысяч. И те, и другие номиналом в 25 рублей.

Что касается монет из драгоценных металлов — серебряных и золотых, то их выпустят номиналом в 3 и 50 рублей соответственно. Как рассказали в Центробанке, памятные деньги уже поступили в кредитные организации города, а значит должны выйти в обращение.

«Первый тираж выпущен в декабре 2016 года. Отделение в Ростове-на-Дону уже выдает кредитным организациям монеты, которые, в свою очередь, выдают клиентам по номиналу. Еще Банк России планирует в этом году выпустить два тиража до 20 миллионов штук обычных монет. Их можно приобрести в кредитных организациях. Там же можно приобрести монеты из драгоценных металлов», — рассказала управляющая ростовским отделением южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации Наталья Леонтьева.

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