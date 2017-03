Made in Vietnam: в Каменске арестовали фальшивые кроссовки Nike

Обувь с незаконным воспроизведением чужого товарного знака арестована в Каменске-Уральском, сообщили «АиФ-Урал» в Роспотребнадзоре региона.

Специалисты надзорного ведомства выявили, что на местном рынке (ул. 4-ой Пятилетки, 43Б) индивидуальный предприниматель хранил и продавал в розницу кроссовки с логотипом Nike по цене от 1 000 до 2 000 за пару. Товарно-сопроводительных документов на все это добро у продавца не оказалось. Кроме того, при обследовании обуви и упаковки установлено, что на них отсутствует обязательная и достоверная информация. При этом согласно письму, полученному от вышеозначенной компании, уральский бизнесмен не заключал с ними никакого договора.

В результате было возбуждено административное дело. Суд постановил конфисковать весь товар с фальшивым логотипом.

Стоит отметить, что на днях известный производитель спортивной одежды и обуви, потребовала от сторонников политика Алексея Навального удалить из социальных сетей пост с рекламным слоганом Just do it (просто сделай это), который они разместили на своих страницах перед несогласованными митингами 26 марта. Юридическая фирма, представляющая интересы Nike в России, направила организаторам акций протеста претензию. В ней подчеркивалось, что фирма «не вовлечена в политическую деятельность», а слоган зарегистрирован как товарный знак.