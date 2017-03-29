В Башкирии за неделю больше всего подорожали лук, картофель и мука — статистика

На 2,7 процента выросла за это же время стоимость картофеля — 23 рубля за килограмм.

Замыкает тройку самых подорожавших в регионе продуктов пшеничная мука с недельным ростом в 2,1 процента — 29,59 рубля за килограмм.

На два процента выросла в цене морковь, килограмм которой к 27 марта стоил в среднем 24,55 рубля.

Черный байховый чай стоит в среднем 679,49 рубля за килограмм (+1,3 процента за неделю).

Менее чем на 1 процент поднялись в стоимости твердые и мягкие сычужные сыры, хлеб, баранина, молоко, охлажденные и мороженые куры и шлифованный рис.

Неизменными, по сравнению с предыдущей неделей, остались в республике лишь цены на соль и яблоки — 9,23 и 72,47 рубля за килограмм.

Незначительно подешевели в продуктовой корзине — менее 1 процента: говядина, неразделанная мороженая рыба, пшено, свинина, сливочное масло и вермишель.