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11:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии за неделю больше всего подорожали лук, картофель и мука — статистика

УФА, 29 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В республике, по данным выборочного еженедельного мониторинга Башкортостанстата, больше других в потребительской корзине подорожал репчатый лук. За неделю он поднялся в цене на 4,7 процента и достиг отметки в 23,25 рубля за килограмм.

Источник: Башинформ

На 2,7 процента выросла за это же время стоимость картофеля — 23 рубля за килограмм.

Замыкает тройку самых подорожавших в регионе продуктов пшеничная мука с недельным ростом в 2,1 процента — 29,59 рубля за килограмм.

На два процента выросла в цене морковь, килограмм которой к 27 марта стоил в среднем 24,55 рубля.

Черный байховый чай стоит в среднем 679,49 рубля за килограмм (+1,3 процента за неделю).

Менее чем на 1 процент поднялись в стоимости твердые и мягкие сычужные сыры, хлеб, баранина, молоко, охлажденные и мороженые куры и шлифованный рис.

Неизменными, по сравнению с предыдущей неделей, остались в республике лишь цены на соль и яблоки — 9,23 и 72,47 рубля за килограмм.

Незначительно подешевели в продуктовой корзине — менее 1 процента: говядина, неразделанная мороженая рыба, пшено, свинина, сливочное масло и вермишель.

В пятерку самых подешевевших в регионе продуктов попали: подсолнечное масло (-1,2 процента), сахар-песок (-1,3 процента), свежая белокочанная капуста (-1,8 процента), куриные яйца (-2 процента) и крупа гречневая-ядрица (-3,1 процента).

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