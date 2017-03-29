Определены компании, которые поделятся прибылью с государством

По белорусскому законодательству высокорентабельные организации отчисляют в (ФНР) часть прибыли по результатам работы за определенный период сверх тех сумм, которые перечисляются в бюджет согласно законодательству.

Как пояснили Sputnik в пресс-службе правительства, в перечень плательщиков включены.

34 организации, в том числе такие крупные, как ОАО «Беларуськалий», «Гомельтранснефть Дружба», «Гродненская табачная фабрика «Неман», «Белгосстрах», «Мозырьсоль».

Суммарно все предприятия должны перечислить в бюджет 41,8 миллиона рублей прибыли.

Самые крупные плательщики — Гродненская табачная фабрика «Неман» (15,1 миллионов рублей) и «Гомельтранснефть Дружба» (13,7 миллионов рублей. По три миллиона рублей перечислят страховые компании «Белгосстрах», «Белэксимагарант», «Белорусская национальная перестраховочная организация».

В феврале 2016 года правительство определило, что плательщиками в ФНР станут 29 высокоприбыльных предприятий. В мае перечень был расширен до 49 субъектов хозяйствования. Помимо высокорентабельных предприятий, в него включили и те, которые по итогам работы в 2015 году имели остатки неиспользованной прибыли.