Дефицит госбюджета Молдовы превысил 1,28 млрд. леев

Такие данные представил Минфин, отметив, что, в частности, в первые два месяца этого года доходы госбюджета страны сложились в сумме 4 млрд. 204,6 млн. леев, что на 26,9%, или на 891,6 млн. леев превышает показатели того же периода 2016 г. В то же время, расходы госбюджета Молдовы за тот же период выросли на 27,7%, или на 1 млрд. 191,1 млн. леев, составив 5 млрд. 486,7 млн. леев.

В структуре доходов госбюджета в январе-феврале 2017 г. доходы, обеспеченные Таможенной службой, составили 2 млрд. 621,1 млн. леев, увеличившись на 638,1 млн. леев, или на 32,2%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, доходы, администрируемые Налоговой службой, сложились в сумме 1 млрд. 758,4 млн. леев, превысив показатели того же периода прошлого года на 306,1 млн. леев, или на 21,1%.