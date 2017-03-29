Дефицит госбюджета Молдовы превысил 1,28 млрд. леев
Дефицит государственного бюджета Молдовы в
Дефицит государственного бюджета Молдовы в
Такие данные представил Минфин, отметив, что, в частности, в первые два месяца этого года доходы госбюджета страны сложились в сумме 4 млрд. 204,6 млн. леев, что на 26,9%, или на 891,6 млн. леев превышает показатели того же периода 2016 г. В то же время, расходы госбюджета Молдовы за тот же период выросли на 27,7%, или на 1 млрд. 191,1 млн. леев, составив 5 млрд. 486,7 млн. леев.
В структуре доходов госбюджета в
В структуре расходов госбюджета в