Новосибирский «Речфлот» планирует в 2017 году увеличить перевозки пассажиров на 15%

НОВОСИБИРСК, 29 марта. /ТАСС/. Новосибирский оператор пассажирских перевозок на теплоходах по реке Обь — компания «Речфлот» — планирует в 2017 году увеличить пассажиропоток на 15%, доведя его до 150 тыс. человек. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС исполнительный директор «Речфлота» Антон Бочаров.

«Что касается планов пассажиропотока, ввиду новых предложений наших услуг, мы рассчитываем его увеличить до 150 тыс. пассажиров», — сказал Бочаров.

В прошлом году судами «Речфлота» было перевезено около 130 тыс. пассажиров.

В нынешнем сезоне компания планирует запустить ряд новых маршрутов, в частности, маршрут от Речного вокзала до новосибирского аквапарка, а также «маршруты выходного дня» в сотрудничестве с туроператорами и базами отдыха.

Увеличению пассажиропотока поспособствует и наличие нового теплохода, введенного в эксплуатацию в 2016 году. В отличие от других пяти теплоходов компании он способен ходить не только по реке Обь, но и выходить в Новосибирское водохранилище.