Два петербургских предприятия приняли «Зеленый кодекс»
Компании обещали рациональнее использовать природные ресурсы, снижать нагрузку на окружающую среду и улучшать условия труда работников.
Компании обещали рациональнее использовать природные ресурсы, снижать нагрузку на окружающую среду и улучшать условия труда работников.
Кодекс гарантирует, что подписавшие его организации будут ответственно вести бизнес: компании обязуются строго следовать экологическому законодательству, рациональнее использовать ресурсы, улучшать условия труда, внедрять на производства новые, «чистые» технологии.
Уверена, что с расширением списка участников программы инициатива поможет повысить качество жизни петербуржцев.
По словам исполнительного директора СПИБА Карина Хабачева, «российский бизнес понимает степень своей ответственности перед обществом и активно работает над вопросами сохранения окружающей среды». Например, «Балтика» поддерживает систему раздельного сбора отходов. В рамках проекта «Принеси пользу своему городу» в 2013 году компания установила 477 специальных контейнеров и открыла 1 тыс. пунктов сбора отходов в 12 городах России —
На Петербургском экономическом форуме 21 и 22 июня 2013 года производитель также заявил о намерении увеличить объемы переработанной стеклянной тары и подписал соглашения о сотрудничестве с правительствами
С 2011 года табачная фабрика «Петро» (принадлежит японской компании Japan Tobacco International, JTI) вложила в экологические проекты, по словам
«Зеленый кодекс» не единственная инициатива российских компаний в сфере сохранения окружающей среды. Один из промышленных лидеров Мурманской области
О СПИБА
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