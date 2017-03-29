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12:20 (мск), источник: ТАСС

Два петербургских предприятия приняли «Зеленый кодекс»

Компании обещали рациональнее использовать природные ресурсы, снижать нагрузку на окружающую среду и улучшать условия труда работников.

Источник: РИА "Новости"

Санкт-Петербургская международная бизнес-ассоциация (СПИБА) представила свод правил экологической безопасности «Зеленый кодекс» на заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания города. Документ подписали две петербургские компании — пивоваренный завод «Балтика» и табачная компания «Петро». В СПИБА надеются, что инициативу в будущем поддержат и другие петербургские заводы и фабрики. Об этом сообщается в пресс-релизе ассоциации.

Кодекс гарантирует, что подписавшие его организации будут ответственно вести бизнес: компании обязуются строго следовать экологическому законодательству, рациональнее использовать ресурсы, улучшать условия труда, внедрять на производства новые, «чистые» технологии.

Уверена, что с расширением списка участников программы инициатива поможет повысить качество жизни петербуржцев.
Мария Щербакова
Председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Санкт-Петербурга

По словам исполнительного директора СПИБА Карина Хабачева, «российский бизнес понимает степень своей ответственности перед обществом и активно работает над вопросами сохранения окружающей среды». Например, «Балтика» поддерживает систему раздельного сбора отходов. В рамках проекта «Принеси пользу своему городу» в 2013 году компания установила 477 специальных контейнеров и открыла 1 тыс. пунктов сбора отходов в 12 городах России — Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ярославле, Самаре, Омске, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Благовещенске, Иркутске, Владивостоке.

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На Петербургском экономическом форуме 21 и 22 июня 2013 года производитель также заявил о намерении увеличить объемы переработанной стеклянной тары и подписал соглашения о сотрудничестве с правительствами Санкт-Петербурга и Ярославской области.

С 2011 года табачная фабрика «Петро» (принадлежит японской компании Japan Tobacco International, JTI) вложила в экологические проекты, по словам вице-президента материнской компании JTI по производству в СНГ Эдвина Роса, более $15 млн. В прошлом году «Петро» установила на своих предприятиях систему, которая очищает воздух и уничтожает промышленные запахи. Стоимость оборудования составила $2 млн. Компания использует специальные технологии, которые позволяют отапливать помещения с помощью тепла от работающих машин. Система снижает на 4% потребление энергии и на 3,7% — выбросы углекислого газа. Также на «Петро» практикуется раздельный сбор производственных отходов.

«Зеленый кодекс» не единственная инициатива российских компаний в сфере сохранения окружающей среды. Один из промышленных лидеров Мурманской области горно-металлургическая компания «Норникель» восстанавливает леса вблизи своих производственных площадок. В 2015 компания выделила 62 млн рублей на капитальный ремонт визит-центра в старейшем российском заповеднике «Пасвик». А до 2020 года ГМК планирует вложить более 250 млрд рублей в экологические проекты на Таймырском и Кольском полуостровах.

О СПИБА

Санкт-Петербургская международная бизнес-ассоциация (СПИБА) — независимая некоммерческая организация, которая объединяет 130 международных и российских компаний. Ассоциация представляет позицию бизнеса в отношении инвестиционного климата в стране, развивает российское предпринимательство.

Материал предоставлен проектом «+1».

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