Москвичи перестали экономить на еде с начала кризиса
Менее 50 процентов своих доходов жители столицы тратят на непродовольственные товары.
Менее 50 процентов своих доходов жители столицы тратят на непродовольственные товары.
Более 50 процентов своих доходов москвичи тратят на продукты питания. Такие цифры привел в интервью «Российской газете» руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Это до кризиса жители столицы 55 процентов денег тратили на непродовольственные товары, а 45 — на еду, а с 2014 года расходовать стали наоборот: 55 процентов — на продукты, а 45 — на все остальное.
«И пока сохраняется именно это поведение, характерное для последних лет», — сказал чиновник.
При этом он отметил, что в 2016 году темп роста товарооборота в столице составил 90,9 процентов, а за первые два месяца 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2016-го — 97,2 процента. То есть, уточнил Немерюк, восстановление торговли идет вместе с оживлением экономики в целом.