Москвичи перестали экономить на еде с начала кризиса

Более 50 процентов своих доходов москвичи тратят на продукты питания. Такие цифры привел в интервью «Российской газете» руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Это до кризиса жители столицы 55 процентов денег тратили на непродовольственные товары, а 45 — на еду, а с 2014 года расходовать стали наоборот: 55 процентов — на продукты, а 45 — на все остальное.

«И пока сохраняется именно это поведение, характерное для последних лет», — сказал чиновник.

При этом он отметил, что в 2016 году темп роста товарооборота в столице составил 90,9 процентов, а за первые два месяца 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2016-го — 97,2 процента. То есть, уточнил Немерюк, восстановление торговли идет вместе с оживлением экономики в целом.