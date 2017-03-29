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15:46 (мск), источник: Мослента

Москвичи перестали экономить на еде с начала кризиса

Менее 50 процентов своих доходов жители столицы тратят на непродовольственные товары.

Источник: РИА "Новости"

Более 50 процентов своих доходов москвичи тратят на продукты питания. Такие цифры привел в интервью «Российской газете» руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Это до кризиса жители столицы 55 процентов денег тратили на непродовольственные товары, а 45 — на еду, а с 2014 года расходовать стали наоборот: 55 процентов — на продукты, а 45 — на все остальное.
Алексей Немерюк
Руководитель столичного департамента торговли и услуг

«И пока сохраняется именно это поведение, характерное для последних лет», — сказал чиновник.

При этом он отметил, что в 2016 году темп роста товарооборота в столице составил 90,9 процентов, а за первые два месяца 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2016-го — 97,2 процента. То есть, уточнил Немерюк, восстановление торговли идет вместе с оживлением экономики в целом.

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