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11:38 (мск), источник: Новости Перми

Платные парковки в Перми не приносят прибыль

Выручка от платного паркинга в краевом центре не перекрывает сумму контракта, заключенного с подрядчиком проекта. Выполнить план по доходам запланировано летом 2017 года.

Источник: Новости Перми

Ежегодно выручка от платных автостоянок в Перми должна составлять не менее 52 млн рублей, только тогда будут выполнены условия контракта, заключенного с оператором системы платного паркинга. Пока плановых показателей достичь не получилось: с начала работы системы летом 2016 года выручка составила менее 15 млн рублей, сообщает Пермская дирекция дорожного движения.

«В контракте прописано, что сумму в 156 млн рублей (цена пятилетнего контракта, прим. автора) подрядчик получает только в том случае, если он обеспечивает наполнение бюджета города Перми платежами от пользователей платных парковок на сумму в 260 млн рублей. Если денег будет меньше, то и размер вознаграждения оператора пропорционально уменьшится. Ежеквартально производится расчет, и по результату подписываем акт», — рассказал начальник казенного муниципального учреждения «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис.

Собираемость платежей по итогам первого квартала этого года, по неофициальным данным, не дотянула до 10 млн рублей. Цифры будут официально обнародованы 2 апреля.

На минувшей пленарном заседании гордумы заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич заявил, в начале года на хороший доход от платного паркинга рассчитывать не стоит, потому что примерно пятая часть пермских автомобилистов зимой становится пешеходами. Сокращают доход муниципалитета и автомобилисты, различными способами уклоняясь от оплаты парковки в городском центре. Сейчас с этой проблемой борются системно — как техническими средствами, так и при помощи специально нанятых контролеров.

Летом власти прогнозируют увеличение объема выручки от платных стоянок, хотя на бюджет города низкий доход от проекта влияет минимально. Идеология авторов введения платных автостоянок — не извлечение прибыли, а разгрузка центрального планировочного района Перми. Впрочем, город в накладе от платного паркинга не останется в любой ситуации.

«У нас в принципе не может быть ситуации, при которой средства, которые поступают в бюджет, окажутся меньше, чем-то, что бюджет платит оператору. Сам контракт построен таким образом, что оплата идет только после поступления денег в бюджет. В размере, который является долей от поступившего в городскую казну», — объясняет Максим Кис.

Отметим, уже этой весной депутаты гордумы планируют принять решение о расширении зоны платной парковки, ограниченной следующими улицами: в сторону Перми-II — ул. Окулова, Крисанова, Пушкина; от площади возле Центрального рынка — через ул. Революции до Комсомольского проспекта, затем от ул. Осипенко до ул. Чернышевского, по ул. Островского до ул. Пушкина; в сторону м/р Разгуляй — ул. Советская, Клименко, Ленина.

Если инициатива получит поддержку, предстоит проведение нового конкурса в соответствии с ФЗ 44. Тендер обещают организовать в сжатые сроки, по аналогии с прошлогодним отбором подрядчика. При этом поднимать стоимость часа паркинга с 15 руб. до 20 руб. не планируется, говорят в мэрии.

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