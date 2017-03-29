Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские организации питания на 1 млн рублей за нарушения закона о табачном дыме в 2016 году

Согласно информации, всего за прошедший год в регионе проведены мероприятия по контролю за реализацией антитабачного закона на 673 поднадзорных объектах. В ходе проверок на 185 объектах выявлены нарушения требований ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

За выявленные административные правонарушения наложено 185 штрафов на общую сумму 1 млн 88 тысяч рублей. Кроме того, было забраковано и снято с реализации 16 партий (61 пачка) табачных изделий, реализуемых с нарушением требований технического регламента (отсутствие информации на русском языке).

Напомним, нижегородские предприятия оштрафованы на 0,8 млн рублей за нарушения правил реализации табака за девять месяцев 2016 года.