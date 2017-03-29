Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Таинственный космический самолет США поставил экспертов в тупик
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
9В мире зацвела сакура
12:06 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске отремонтированные дороги «растаяли вместе со снегом»

В Челябинске отремонтированные в прошлом году дороги оказались аварийными. Рейд по участкам улиц, которые были отремонтированы в 2016 году, провели депутат Госдумы Владимир Бурматов и общественники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Речь идет о дороге по улице Салютной в Тракторозаводском районе. Отремонтированная дорога «растаяли вместе со снегом». На проезжей части и вокруг колодцев образовались глубокие ямы.

«Летом мы на перекрестке Горького-Салютная фиксировали все мыслимые и немыслимые нарушения технологии выполнения дорожных работ, и тот результат, который мы видим спустя всего полгода говорит о том, что у подрядчиков совсем нет совести. Видимо, если другие методы на них не действуют, то придется наказывать их рублем. Мы будем добиваться того, чтобы все было отремонтировано по гарантии за счет подрядной организации», — заявил Владимир Бурматов.

Общественники замерили ямы. Их глубина оказалась более 10 сантиметров, ширина и длина — больше метра. Гарантийный срок отремонтированной дороги — 3 года. Теперь заказчик имеет право потребовать от подрядчика переделать работу по гарантии. По словам депутата Госдумы, необходимые депутатские запросы будут подготовлены и направлены в ближайшее время.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Верховный суд оставил без изменения приговор тюменскому блогеру, получившему срок за оправдание терроризма
СФ одобрил введение ограничений на денежные переводы на Украину
Путин увеличил численность Вооруженных сил России
Росгвардия опровергла сообщения о неготовности к атаке в Чечне
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Замдиректора Эрмитажа отправлен под домашний арест
В РПЦ назвали «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Мизулина предложила не рассказывать школьникам о коррупции в РФ
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь