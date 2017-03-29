В Челябинске отремонтированные дороги «растаяли вместе со снегом»

Речь идет о дороге по улице Салютной в Тракторозаводском районе. Отремонтированная дорога «растаяли вместе со снегом». На проезжей части и вокруг колодцев образовались глубокие ямы.

«Летом мы на перекрестке Горького-Салютная фиксировали все мыслимые и немыслимые нарушения технологии выполнения дорожных работ, и тот результат, который мы видим спустя всего полгода говорит о том, что у подрядчиков совсем нет совести. Видимо, если другие методы на них не действуют, то придется наказывать их рублем. Мы будем добиваться того, чтобы все было отремонтировано по гарантии за счет подрядной организации», — заявил Владимир Бурматов.

Общественники замерили ямы. Их глубина оказалась более 10 сантиметров, ширина и длина — больше метра. Гарантийный срок отремонтированной дороги — 3 года. Теперь заказчик имеет право потребовать от подрядчика переделать работу по гарантии. По словам депутата Госдумы, необходимые депутатские запросы будут подготовлены и направлены в ближайшее время.