Омское ПАТП может лишиться 20 автобусов из-за долга

Как уточняется в иске, договор между ярославской фирмой и ПАТП № 2 заключался 19 февраля 2013 года, срок лизинга — до 20 марта 2017 года. В документе говорится, что право собственности на автобусы перейдет омичам только в случае внесения платежей в полном объёме. Существенно то, что 20 марта истек и срок временной регистрации этих транспортных средств в ГИБДД.

«Использование транспортных средств перевозчиком, не имеющим права на владение и пользование транспортным средством, влияет на безопасность пассажиров и ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Кроме того, это является административным правонарушением и влечет за собой меры административной ответственности», — отмечается в иске.

Предварительное судебное заседание в ярославском арбитраже назначено на 25 апреля.

Отметим, городские ПАТП, помимо лизинговых платежей, имеют и значительные долги перед другими структурами. По словам директора дептранса Алексея Мартыненко, предстоит выплатить 226 миллионов по налогам и 100 млн рублей в счет кредитов Сбербанка.