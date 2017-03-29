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12:04 (мск), источник: СуперОмск

Омское ПАТП может лишиться 20 автобусов из-за долга

ООО «Транспортная лизинговая компания» подало в арбитражный суд Ярославской области иск против омского ПАТП № 2. Муниципальное предприятие задолжало за лизинг 20 автобусов ЛиАЗ-525653 (выпущены в 2012 году) порядка 8,6 млн рублей.

Как уточняется в иске, договор между ярославской фирмой и ПАТП № 2 заключался 19 февраля 2013 года, срок лизинга — до 20 марта 2017 года. В документе говорится, что право собственности на автобусы перейдет омичам только в случае внесения платежей в полном объёме. Существенно то, что 20 марта истек и срок временной регистрации этих транспортных средств в ГИБДД.

«Использование транспортных средств перевозчиком, не имеющим права на владение и пользование транспортным средством, влияет на безопасность пассажиров и ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Кроме того, это является административным правонарушением и влечет за собой меры административной ответственности», — отмечается в иске.

Предварительное судебное заседание в ярославском арбитраже назначено на 25 апреля.

Отметим, городские ПАТП, помимо лизинговых платежей, имеют и значительные долги перед другими структурами. По словам директора дептранса Алексея Мартыненко, предстоит выплатить 226 миллионов по налогам и 100 млн рублей в счет кредитов Сбербанка.

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