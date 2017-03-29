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13:18 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградцы первыми в России будут получать компенсацию за энергоэффективность

Калининградцы будут первыми россиянами, которые получат компенсацию за энергоэффективность.

Область станет пилотным регионом, где управляющие компании и собственники смогут возместить часть средств, потраченных на капремонт с целью экономии ресурсов.

Речь идёт об оборудовании домов индивидуальными тепловыми пунктами и регуляторами температурного режима. Это помогает избежать перетопа. В январе 2017 года Правительство Российской Федерации приняло постановление о финансовой поддержке энергоэффективного капремонта. Заявки принимает региональный фонд капитального ремонта, рассказала его гендиректор Оксана Астахова в эфире программы «Доброе утро, Калининград» на канале «Россия 24».

Рассчитывать на компенсации смогут жители, чьи дома не старше шестидесяти лет и оснащены общедомовыми счётчиками. Среди большинства собственников не должно быть должников по коммуналке. А экономия энергоресурсов после проведённых работ должна быть не менее десяти процентов.

В среднем, если жильцы потратили на дом чуть более миллиона рублей, им могут возместить три-четыреста тысяч, отметила Астахова: «Есть сейчас предельные показатели. Это не более пятидесяти процентов от общей стоимости работ, энергоэффективных именно мероприятий. И не более пяти миллионов на дом, но это достаточно высокий показатель, такой суммы, конечно, не будет. Есть ещё показатель, который её снижает, это не более двухкратного размера экономии потребленных ресурсов в течение календарного года. И дальше зависит от того, какой процент мы сэкономим».

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