Калининградцы первыми в России будут получать компенсацию за энергоэффективность
Калининградцы будут первыми россиянами, которые получат компенсацию за энергоэффективность.
Калининградцы будут первыми россиянами, которые получат компенсацию за энергоэффективность.
Область станет пилотным регионом, где управляющие компании и собственники смогут возместить часть средств, потраченных на капремонт с целью экономии ресурсов.
Речь идёт об оборудовании домов индивидуальными тепловыми пунктами и регуляторами температурного режима. Это помогает избежать перетопа. В январе 2017 года Правительство Российской Федерации приняло постановление о финансовой поддержке энергоэффективного капремонта. Заявки принимает региональный фонд капитального ремонта, рассказала его гендиректор Оксана Астахова в эфире программы «Доброе утро, Калининград» на канале «Россия 24».
Рассчитывать на компенсации смогут жители, чьи дома не старше шестидесяти лет и оснащены общедомовыми счётчиками. Среди большинства собственников не должно быть должников по коммуналке. А экономия энергоресурсов после проведённых работ должна быть не менее десяти процентов.
В среднем, если жильцы потратили на дом чуть более миллиона рублей, им могут возместить