Калининградцы первыми в России будут получать компенсацию за энергоэффективность

Область станет пилотным регионом, где управляющие компании и собственники смогут возместить часть средств, потраченных на капремонт с целью экономии ресурсов.

Речь идёт об оборудовании домов индивидуальными тепловыми пунктами и регуляторами температурного режима. Это помогает избежать перетопа. В январе 2017 года Правительство Российской Федерации приняло постановление о финансовой поддержке энергоэффективного капремонта. Заявки принимает региональный фонд капитального ремонта, рассказала его гендиректор Оксана Астахова в эфире программы «Доброе утро, Калининград» на канале «Россия 24».

Рассчитывать на компенсации смогут жители, чьи дома не старше шестидесяти лет и оснащены общедомовыми счётчиками. Среди большинства собственников не должно быть должников по коммуналке. А экономия энергоресурсов после проведённых работ должна быть не менее десяти процентов.