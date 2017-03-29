Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
С банковских карт россиян стали списывать долги за ЖКХ
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
СМИ: Виктория Дайнеко рассказала о жизни после развода
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
14На восток США обрушилась снежная буря
12:45 (мск), источник: Ведомости

Марианна Максимовская нашла работу в Сбербанке

Тележурналистка выходит на должность, которую ранее занимала Светлана Миронюк.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Forbes назвал самые надежные банки в России

Сбербанк нашел замену Светлане Миронюк, которая в феврале покинула должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций этого банка, рассказал «Ведомостям» источник в банке и источник, близкий к банку. Теперь за маркетинг и коммуникации госбанка будет отвечать Марианна Максимовская, утверждают собеседники «Ведомостей».

«Переговоры с Максимовской в финальной стадии и скоро состоится назначение. Все стороны согласны». — говорил «Ведомостям» близкий к банку источник в начале недели. Позже другой собеседник «Ведомостей» уточнил, что в среду вечером Максимовскую уже представят сотрудникам департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. Максимовская сообщила, что сможет поговорить с корреспондентом «Ведомостей» только в пятницу. Миронюк отказалась от комментариев. Представитель Сбербанка не ответил на запрос «Ведомостей».

Как и в случае с Миронюк, которая раньше возглавляла РИА «Новости», карьера Максимовской связана прежде всего со СМИ, она очень известный журналист и ведущая новостных и аналитических телепрограмм.
Читайте также
Сбербанк с доставкой на дом

Максимовская ушла с телевидения в конце 2014 г. Последним местом ее работы как журналиста был канал «Рен ТВ». После этого Максимовская стала вице-президентом коммукационной группы «Михайлов и партнеры», а с 2016 г. — вице-президентом созданного на основе этой группы холдинга «Новаком». Представитель «Новакома» сегодня заявил «Ведомостям», что Максимовская остается сотрудником этой компании и ему ничего неизвестно о ее переходе на другую работу.

Максимовская пришла работать на телевидение в начале 90-х, была ведущей новостных программ на Первом канале, НТВ, ТВ-6 и других. В начале 2000-х стала автором и ведущей собственной аналитической программы на РЕН ТВ. В 2008, 2009 и 2010 гг. «Неделя с Марианной Максимовской» получала премию «Тэфи» как лучшая информационно-аналитическая программа. Кроме того, в 2010 г. Максимовская получила «Тэфи» как лучшая ведущая информационно-аналитической программы. После 11 лет в эфире «Неделя с Марианной Максимовской» была закрыта в августе 2014 г. Телеведущая заняла должность заместителя главного редактора телеканала.

Один из собеседников «Ведомостей» знает, что у Максимовской давние и доверительные отношения с президентом «Сбербанка» Германом Грефом.
Читайте также
Сбербанк планирует за несколько лет существенно сократить колл-центры

В Сбербанке начались крупные кадровые перестановки, писал в январе «Коммерсантъ». Он назвал Грефа «сторонником ротации кадров». В середине февраля Греф сообщил, что с 1 марта банк покидают руководитель блока IT и рисков Вадим Кулик и зампред правления, ответственный за международный бизнес Светлана Сагайдак. В конце февраля стало известно об уходе Миронюк.

Обязанности Кулик с 26 января исполняет старший вице-президент банка Никита Волков. Нового руководителя международный бизнес банка, насколько известно, пока не получил. Греф говорил, что первый зампред Сбербанка Лев Хасис должен назначить временно исполняющего обязанности. И. о. руководителя департамента маркетинга и коммуникаций стала Евгения Чурбанова, которая до этого была заместителем Миронюк.

Комментарии
1
woodyM®SailorАВ
тоже феррари захотелось))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подмосковные власти пытаются забрать лесные участки у крупных компаний
Совфед освободил попавших под санкции россиян от налогов
Путин увеличил численность Вооруженных сил России
В Росгвардии объяснили действия бойцов в Чечне во время атаки
Вороненков незадолго до убийства пожаловался в суд на угрозы
Замдиректора Эрмитажа отправлен под домашний арест
Матвиенко призвала к диалогу с гражданами после протестов
В РПЦ считают «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь