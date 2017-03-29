Марианна Максимовская нашла работу в Сбербанке
Тележурналистка выходит на должность, которую ранее занимала Светлана Миронюк.
Тележурналистка выходит на должность, которую ранее занимала Светлана Миронюк.
Сбербанк нашел замену Светлане Миронюк, которая в феврале покинула должность старшего
«Переговоры с Максимовской в финальной стадии и скоро состоится назначение. Все стороны согласны». — говорил «Ведомостям» близкий к банку источник в начале недели. Позже другой собеседник «Ведомостей» уточнил, что в среду вечером Максимовскую уже представят сотрудникам департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. Максимовская сообщила, что сможет поговорить с корреспондентом «Ведомостей» только в пятницу. Миронюк отказалась от комментариев. Представитель Сбербанка не ответил на запрос «Ведомостей».
Максимовская ушла с телевидения в конце 2014 г. Последним местом ее работы как журналиста был канал «Рен ТВ». После этого Максимовская стала
Максимовская пришла работать на телевидение в начале 90-х, была ведущей новостных программ на Первом канале, НТВ, ТВ-6 и других. В начале 2000-х стала автором и ведущей собственной аналитической программы на РЕН ТВ. В 2008, 2009 и 2010 гг. «Неделя с Марианной Максимовской» получала премию «Тэфи» как лучшая
В Сбербанке начались крупные кадровые перестановки, писал в январе «Коммерсантъ». Он назвал Грефа «сторонником ротации кадров». В середине февраля Греф сообщил, что с 1 марта банк покидают руководитель блока IT и рисков Вадим Кулик и зампред правления, ответственный за международный бизнес Светлана Сагайдак. В конце февраля стало известно об уходе Миронюк.
Обязанности Кулик с 26 января исполняет старший