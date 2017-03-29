Марианна Максимовская нашла работу в Сбербанке

Источник: РИА "Новости"

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Сбербанк нашел замену Светлане Миронюк, которая в феврале покинула должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций этого банка, рассказал «Ведомостям» источник в банке и источник, близкий к банку. Теперь за маркетинг и коммуникации госбанка будет отвечать Марианна Максимовская, утверждают собеседники «Ведомостей». «Переговоры с Максимовской в финальной стадии и скоро состоится назначение. Все стороны согласны». — говорил «Ведомостям» близкий к банку источник в начале недели. Позже другой собеседник «Ведомостей» уточнил, что в среду вечером Максимовскую уже представят сотрудникам департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. Максимовская сообщила, что сможет поговорить с корреспондентом «Ведомостей» только в пятницу. Миронюк отказалась от комментариев. Представитель Сбербанка не ответил на запрос «Ведомостей».

Как и в случае с Миронюк, которая раньше возглавляла РИА «Новости», карьера Максимовской связана прежде всего со СМИ, она очень известный журналист и ведущая новостных и аналитических телепрограмм.

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Максимовская ушла с телевидения в конце 2014 г. Последним местом ее работы как журналиста был канал «Рен ТВ». После этого Максимовская стала вице-президентом коммукационной группы «Михайлов и партнеры», а с 2016 г. — вице-президентом созданного на основе этой группы холдинга «Новаком». Представитель «Новакома» сегодня заявил «Ведомостям», что Максимовская остается сотрудником этой компании и ему ничего неизвестно о ее переходе на другую работу. Максимовская пришла работать на телевидение в начале 90-х, была ведущей новостных программ на Первом канале, НТВ, ТВ-6 и других. В начале 2000-х стала автором и ведущей собственной аналитической программы на РЕН ТВ. В 2008, 2009 и 2010 гг. «Неделя с Марианной Максимовской» получала премию «Тэфи» как лучшая информационно-аналитическая программа. Кроме того, в 2010 г. Максимовская получила «Тэфи» как лучшая ведущая информационно-аналитической программы. После 11 лет в эфире «Неделя с Марианной Максимовской» была закрыта в августе 2014 г. Телеведущая заняла должность заместителя главного редактора телеканала.

Один из собеседников «Ведомостей» знает, что у Максимовской давние и доверительные отношения с президентом «Сбербанка» Германом Грефом.

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