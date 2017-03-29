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12:37 (мск), источник: Om1.ru

Водителей маршруток-такси ждут штрафы и арест ТС

С появившимся в Омске ноу-хау в сфере пассажирских перевозок намерены бороться.

Источник: Om1.ru

Как ранее сообщал портал Om1.ru, после очередного запрета использовать старые модели «Газелей» в качестве маршрутных такси, вступившего в силу 1 марта, водители стали переделывать их под обычные такси. В салоне сокращают число пассажирских мест и переводят транспортное средство из категории D (автобусы) в B (легковое транспортное средство).

В городском департаменте транспорта уже объявили такие машины вне закона, а областные власти намерены привлекать водителей к ответственности.

По данным регионального Минпрома, подобные случаи участились, в связи с чем будут проведены внеплановые проверки по борьбе с нелегальными перевозчиками, получившими разрешения в сфере легкового такси. В частности, будет проверено фактическое прохождение медицинского осмотра водителем, порядок выпуска в линию машин. Для сравнения: по итогам проверок, проведенных с 15 июля 2016 года по 24 марта 2017-го составлено 452 протокола по статье 11.33 КоАП РФ на сумму около 3,5 млн рублей.

Пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области:

 — Водители будут привлекаться к административной ответственности и наказаниям в виде штрафов, а в отдельных случаях им грозит наложение административного ареста транспортного средства. На сегодняшний день Минпромом Омской области выдано около 50 разрешений на осуществление деятельности такси.

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