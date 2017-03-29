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13:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент Татарстана обсудил с главой «АВТОВАЗа» развитие отечественного автомобилестроения

(Казань, 29 марта, «Татар-информ»). В республиканском Доме Правительства состоялась встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с главой ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мором.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, стороны обсудили развитие отечественного автомобилестроения, продвижение продукции «АВТОВАЗа» и другие вопросы сферы машиностроения.

На встрече также присутствовали Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, помощник Президента РТ Альберт Нафигин, заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Альберт Каримов, представители ПАО «АВТОВАЗ».

Напомним, в Казани открылся III международный форум автомобилестроения TIAF supported by Automechanika, в котором принимает участие Николя Мор.

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