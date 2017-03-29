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12:14 (мск), источник: УНИАН

Совет Федерации РФ одобрил запрет на переводы в Украину через международные платежные системы

Совет Федерации в среду одобрил закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину через международные платежные системы.

Источник: УНИАН

Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ, сообщает Прайм.

Банк России должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ. Предусмотренные законом ограничения будут применяться со дня размещения регулятором таких сведений.

Закон должен вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования и распространяться на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.

Как сообщал УНИАН, Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряда российских платежных систем. Под санкции попали платежная система «Колибри», которой управляет Сбербанк, «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юнистрим»), «Международные денежные переводы Лидер» (НКО АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк).

22 марта, Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий осуществлять денежные переводы из РФ в Украину с помощью иностранных платежных систем.

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