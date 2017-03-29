Бесхозные придомовые территории Новосибирска отметят на карте

Ситуация с некоторыми внутри­квартальными дорогами напоминает сцену из фильма «Королева бензоколонки», где на двух берегах одной реки не могли договориться, кому ремонтировать мост. Тот в результате рухнул, не дождавшись хозяйской руки. Так и с внутриквартальными дорогами мегаполиса — найти их хозяина порой не так просто.

— Многие внутриквартальные дороги Новосибирска не очищаются от снега и наледи, поскольку формально числятся за собственниками жилья, но те не хотят платить за очистку дорог общего пользования, — рассказал Леонтий Коновалов, и. о. заместителя начальника Государственной жилищной инспекции Новосибирской области. — Когда делали нарезку придомовых территорий, не учли один момент — территории дорог, которые на самом деле не относятся к придомовым. Когда снега было меньше, этот вопрос не возникал. Сегодня он стал актуален.



Поскольку эти дороги считаются территорией собственников жилья, объясняет Коновалов, муниципалитет не чистит их, полагая, что эту работу должны выполнить управляющие компании и ТСЖ. В итоге проезды не чистит никто, и по многим из них не могут проехать легковые автомобили.



— Проблемных участков довольно много. Где-то это пять метров дороги, а где-то и все триста, — говорит руководитель ГЖИ, добавляя, что для решения проблемы он предложил управляющим компаниям консолидироваться и составить единую карту очищаемых от снега территорий.



— Это позволит видеть реальную картину и выявить такие проблемные участки, для которых, возможно, нужно сменить собственника, — отметил Леонтий Коновалов.



Между тем Госжилинспекция региона с ноября 2016 года проверила 10 229 многоквартирных домов на качество уборки снега. По итогам этих проверок юридическим лицам, управляющим многоквартирными домами, выдано 199 предостережений о принятии срочных мер по устранению выявленных нарушений.



Как напомнил Леонтий Коновалов, жители региона могут инициировать внеплановую проверку жилищной инспекции. Свои обращения и заявления недовольные сибиряки должны направлять с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации на сайтах dom.gosuslugi.ru, dem.nso.ru.



В понедельник тема очистки крыш получила продолжение на самом высоком уровне. Губернатор Владимир Городецкий заявил, что сотрудники, ответственные за контроль качества очистки кровель зданий от снега и льда, но ненадлежащим образом исполняющие свои обязанности, должны получить дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения.



— В сложившейся ситуации необходимо работать на опережение, принимая все необходимые меры для того, чтобы минимизировать возможные негативные последствия снежной зимы, — заявил Городецкий.



Кстати, по информации заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Натальи Пьяновой, за минувшую неделю произошло три случая травмирования людей при падении с крыш сосулек и наледи.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 13 от 29 марта 2017 года.