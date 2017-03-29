Свердловская область в 2017 г планирует наладить регулярный экспорт кондитерских изделий в Китай

Так, свердловские фабрики уже поставили в Китай первую пробную партию кондитерских изделий — пряников и конфет.

«Мы помогаем поставлять первые локальные партии на пробу (в Китай — ИФ), видим высокие оценки. С китайской стороны — огромный интерес к этой сфере. Уже на первую встречу с нами пришли представители 152 компаний с “живыми” вопросами — спрашивали о ценах, смотрели упаковку», — сказал А. Беседин.