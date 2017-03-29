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13:22 (мск), источник: ТАСС

В летнем расписании Кольцово возобновят чартеры из Екатеринбурга в Турцию

Помимо российских перевозчиков, рейсы в эту страну впервые планируют выполнять сразу четыре турецкие авиакомпании.

Источник: Reuters

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский аэропорт Кольцово возобновит чартерные рейсы в Турцию, полеты будут включены в летнее расписание аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Международный аэропорт “Кольцово” перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 30 октября. Главной особенностью предстоящего лета можно назвать возвращение в расписание некогда самого популярного у россиян морского направления — Турции. Речь идет и о регулярных, и о чартерных перевозках», — сообщили там.

В пресс-службе аэропорта отметили, что о точном количестве перевозчиков и частоте выполнения рейсов говорить пока рано. «Но, судя по активности авиакомпаний и туристических операторов, в Анталью и Даламан они планируют перевезти не меньшее количество путешественников, чем на российские черноморские курорты. Помимо российских перевозчиков, рейсы в эту страну из Екатеринбурга впервые планируют выполнять сразу четыре турецкие авиакомпании — Turkish Airlines (в Стамбул), Onur Air, Corendon Airlines и Atlasglobal», — добавили там.

В пресс-службе также отметили, что в этом весенне- летнем сезоне полеты из «Кольцово» будут выполнять 34 авиакомпании по 79 направлениям. «Еще одна новинка среди международных направлений лета 2017 года — Сицилия. С 28 мая раз в неделю на итальянский остров планируют летать “Уральские авиалинии”. В общей сложности пассажирам Кольцово будет доступно более трех десятков туристических морских и экскурсионных направлений дальнего зарубежья», — добавили в пресс-службе.

Также у пассажиров Кольцово сохранится большой выбор рейсов на Черное море. «На данный момент в расписании аэропорта запланировано более 20 регулярных рейсов в неделю в Сочи, 14 рейсов в неделю в Симферополь, 9 рейсов в неделю в Анапу», — уточнили там.

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