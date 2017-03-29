В Братске начался капремонт двух жилых домов
В Братске с начала 2017 года проводится капитальный ремонт в двух домах по адресам: ул. Комсомольская, 26 и 26 А.
В Братске с начала 2017 года проводится капитальный ремонт в двух домах по адресам: ул. Комсомольская, 26 и 26 А.
Здесь уже на 70% выполнены работы по ремонту кровель, на 30% — систем теплоснабжения, сообщает 29 марта 2017 года
До 31 марта будут объявлены электронные аукционы на общую сумму свыше 48 млн рублей на проведение работ в МКД, расположенных по адресам: ул. Мира, 6, ул. Мира, 2\29, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 6Б, ул. Железнодорожная, 7, ул. Енисейская, 54. Всего в Братске в 2017 году планируется привести в порядок 14 домов с 56 лифтами. Скорее всего, до конца года в план включат ещё 45 домов с 145 лифтами.
Денис Быков обратился к депутатам за содействием в предварительном обследовании домов перед капремонтом, чтобы выявить их реальное состояние и определить, какие работы нужно провести в первую очередь. Необходимо как можно больше местных компаний привлекать для участия в предварительном отборе в реестр квалифицированных подрядчиков, которые смогут участвовать в электронных аукционах. «Я прошу депутатов и городские власти обратить внимание на строительные и ремонтные организации Братска и помнить, что привлечение к капремонту местных фирм — это новые рабочие места, развитие смежных отраслей и рост экономики города», — сказал Денис Быков.
Собираемость в Братске взносов на капремонт одна из самых высоких в Иркутской области — 79,3%. Отдельно Денис Быков поблагодарил администрацию города, которая в полном объёме платит за неприватизированное жильё — 97%. Депутаты спрашивали, почему так мало ремонтируется домов при такой высокой собираемости. Денис Быков сообщил, что задержка случилась
Рабочая группа приняла решение подготовить и направить в ФКР и регионального правительства письма с предложениями. Среди них — приступить к разработке нормативных актов по жилью, износ которого превышает 70%, поэтому капремонт не имеет смысла.