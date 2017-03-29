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16:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Братске начался капремонт двух жилых домов

В Братске с начала 2017 года проводится капитальный ремонт в двух домах по адресам: ул. Комсомольская, 26 и 26 А.

Здесь уже на 70% выполнены работы по ремонту кровель, на 30% — систем теплоснабжения, сообщает 29 марта 2017 года пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. В думе Братска состоялось заседание рабочей группы по капремонту, на котором выступил гендиректор ФКР Денис Быков.

До 31 марта будут объявлены электронные аукционы на общую сумму свыше 48 млн рублей на проведение работ в МКД, расположенных по адресам: ул. Мира, 6, ул. Мира, 2\29, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 6Б, ул. Железнодорожная, 7, ул. Енисейская, 54. Всего в Братске в 2017 году планируется привести в порядок 14 домов с 56 лифтами. Скорее всего, до конца года в план включат ещё 45 домов с 145 лифтами.

Денис Быков обратился к депутатам за содействием в предварительном обследовании домов перед капремонтом, чтобы выявить их реальное состояние и определить, какие работы нужно провести в первую очередь. Необходимо как можно больше местных компаний привлекать для участия в предварительном отборе в реестр квалифицированных подрядчиков, которые смогут участвовать в электронных аукционах. «Я прошу депутатов и городские власти обратить внимание на строительные и ремонтные организации Братска и помнить, что привлечение к капремонту местных фирм — это новые рабочие места, развитие смежных отраслей и рост экономики города», — сказал Денис Быков.

Собираемость в Братске взносов на капремонт одна из самых высоких в Иркутской области — 79,3%. Отдельно Денис Быков поблагодарил администрацию города, которая в полном объёме платит за неприватизированное жильё — 97%. Депутаты спрашивали, почему так мало ремонтируется домов при такой высокой собираемости. Денис Быков сообщил, что задержка случилась из-за принятия в 2016 году постановления правительства России № 615, когда был изменён порядок отбора подрядчиков для выполнения работ. Кроме того, муниципалитеты вовремя не предоставляют оперативную информацию по состоянию домов для составления краткосрочного плана. Кстати, Братск проделал эту работу в срок и в полном объёме, но процесс затормозили другие муниципалитеты. Денис Быков объяснил, что ФКР в прошлом году работал, по сути, не в режиме заказчика и аккумулятора средств, а скорее как проектный институт, потому что почти для каждого вида работ необходимо подготовить проектную документацию. В 2017 году предполагается передача проектным организациям заказа на подготовку максимального количества ПСД для работ в 2018 и 2019 годах.

Рабочая группа приняла решение подготовить и направить в ФКР и регионального правительства письма с предложениями. Среди них — приступить к разработке нормативных актов по жилью, износ которого превышает 70%, поэтому капремонт не имеет смысла.

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