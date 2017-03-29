В волгоградском аэропорту заработал новый пункт пропуска через границу
В воскресенье, 26 марта, новый пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Волгоград принял первых пассажиров из Еревана.
В воскресенье, 26 марта, новый пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Волгоград принял первых пассажиров из Еревана.
Как стало известно ВДТВ, пункт расположился в построенном международном терминале С.
Пункт располагает семью оборудованными новейшими технологиями кабинами паспортного контроля на вылет и восемью на прилет. По мнению пограничников УФСБ России по Волгоградской области, с момента открытия пункта в аэропорту процедура проверки документов и прочие предполетные и послеполетные мероприятия значительно ускорятся, что имеет особое значение в преддверии ЧМ-2018.