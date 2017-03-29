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17:30 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В волгоградском аэропорту заработал новый пункт пропуска через границу

В воскресенье, 26 марта, новый пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Волгоград принял первых пассажиров из Еревана.

Как стало известно ВДТВ, пункт расположился в построенном международном терминале С.

Пункт располагает семью оборудованными новейшими технологиями кабинами паспортного контроля на вылет и восемью на прилет. По мнению пограничников УФСБ России по Волгоградской области, с момента открытия пункта в аэропорту процедура проверки документов и прочие предполетные и послеполетные мероприятия значительно ускорятся, что имеет особое значение в преддверии ЧМ-2018.

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