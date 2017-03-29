Власти направят 75 млн рублей на капремонт 94 воронежских школ

Воронежские власти выделят более 75 млн рублей на капитальный ремонт городских школ. Соответствующее распоряжение появилось на сайте мэрии во вторник, 28 марта. Согласно документу, в Воронеже отремонтируют 71 школу и 13 учреждений дополнительного образования.

Больше всего школ, в которых пройдут «общестроительные работы», оказалось в Левобережном районе (18), меньше всего — в Железнодорожном (9). А максимальное количество денег власти направят на ремонт образовательных учреждений в Коминтерновском районе — работы пройдут в 15 школах и четырех учреждения допобразования. В остальных районах эта сумма составит от 8,3 тыс. до 15,7 тыс. рублей. Ремонт проведут в гимназиях имени Басова, Платонова, Кольцова, Бунина, в Воронежском учебно-воспитательном комплексе имени Киселева, лицее № 7, СОШ № 9, 20, 37.

Полный список учреждений, в которых пройдет ремонт, можно найти здесь.