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13:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти направят 75 млн рублей на капремонт 94 воронежских школ

Деньги выделят из городского бюджета в 2017 году.

Воронежские власти выделят более 75 млн рублей на капитальный ремонт городских школ. Соответствующее распоряжение появилось на сайте мэрии во вторник, 28 марта. Согласно документу, в Воронеже отремонтируют 71 школу и 13 учреждений дополнительного образования.

Больше всего школ, в которых пройдут «общестроительные работы», оказалось в Левобережном районе (18), меньше всего — в Железнодорожном (9). А максимальное количество денег власти направят на ремонт образовательных учреждений в Коминтерновском районе — работы пройдут в 15 школах и четырех учреждения допобразования. В остальных районах эта сумма составит от 8,3 тыс. до 15,7 тыс. рублей. Ремонт проведут в гимназиях имени Басова, Платонова, Кольцова, Бунина, в Воронежском учебно-воспитательном комплексе имени Киселева, лицее № 7, СОШ № 9, 20, 37.

Полный список учреждений, в которых пройдет ремонт, можно найти здесь.

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