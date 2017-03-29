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12:50 (мск), источник: Sputnik.by

Месторождение базальта впервые открыто в Беларуси

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Белорусские геологи впервые открыли месторождение базальта на территории республики, сообщил начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик.

Источник: Sputnik.by

«Получены первые результаты геологоразведочных работ. Открыто новое месторождение базальта. Это новый для Беларуси вид сырья», — сказал Мамчик в среду на пресс-конференции в Минске.

Ранее белорусские специалисты завершили строительство «под ключ» Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане. Комментируя это событие, президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что белорусы «могут открыть любую шахту и добывать там любые полезные ископаемые».

Базальт — магматическая вулканическая горная порода основного состава. Его используют как сырье для щебня, производства базальтового волокна (для производства теплозвукоизоляционных материалов), каменного литья и кислотоупорного порошка, плиты мощения, брусчатки, облицовочных плит, а также в качестве наполнителя для бетона.

Базальт весьма устойчив к атмосферному воздействию и потому часто используется для наружной отделки зданий и для изготовления скульптур, устанавливаемых на открытом воздухе, и в качестве строительного и облицовочного материала.

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